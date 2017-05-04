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Торага ЖК КР Ч.Турсунбеков встретился с ветеранами Великой Отечественной войны

 

Фотографии: kabar.kg

             

Источник:
http://kabar.kg/news/toraga-zh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424262-ru.html

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4 мая 2017, 15:41       Комментарии

Бишкек, 4 мая /Кабар/. Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Чыныбай Турсунбеков сегодня, 4 мая, встретился с ветеранами Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ЖК КР.
Чыныбай Турсунбеков, отметив подвиг ветеранов в защите мирового сообщества от фашизма, подчеркнул, что именно те, кто проливал свою кровь на поле боя, неустанно трудился в тылу, заложили фундамент нашей мирной жизни.
"Много наших отцов и дедов не вернулись с этой войны, но также больно и то, что с каждым годом становится все меньше тех, кто вернулся. Поэтому мы должны оберегать ветеранов и развивать нашу независимую страну, за свободу которой вы заплатили такую большую цену. Даст Бог, чтобы мы встречались с нашими ветеранами еще не один год. Ваш подвиг не будет забыт. Наш долг и долг будущего поколения чтить имена тех, кто участвовал в Великой Отечественной войне", - сказал Торага.
В ходе встречи Чыныбай Турсунбекой от имени Жогорку Кенеша вручил ветеранам денежные средства.
В свою очередь ветераны поблагодарили за оказываемую им помощь со стороны государства.
Ветеран Великой Отечественной войны Асек Урманбетов добавил, что победа была достигнута благодаря единству и согласию всех наций. "И сейчас для нашего Кыргызстан очень важно, чтобы граждане поддерживали друг друга, несмотря на национальность, и жили в мире. Мы благодарны за уважением, которое к нам проявляют и верим, что Кыргызстан будет сильным и развитым государством", - отметил он.
Во встрече также принимали участие заместитель Торага Алтынай Омурбекова и лидер фракции СДПК Иса Омуркулов.

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