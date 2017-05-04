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В Бишкеке чествуют ветеранов Великой Отечественной войны

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424261-ru.html

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Юная бишкекчанка стала победительницей чемпионата мира по мас-рестлингу

4 мая 2017, 15:46       Комментарии

Бишкек, 4 мая /Кабар/. В преддверии этой памятной даты, следуя многолетней традиции чествовать ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории обслуживания городских Центров семейной медицины, коллектив медицинских работников столичного ЦСМ №11 поздравил Тузова Леонида Васильевича. Об этом сообщили в пресс-службе Мэрии Бишкека.
Леонид Васильевич Тузов родился в 1925 году. Окончил Харьковское танковое училище. С 1942 по 1945 год воевал во второй Белорусской танковой дивизии командиром танкового подразделения.
После войны всю свою жизнь посвятил воспитанию подрастающего поколения. Он до 2015 года работал в КНУ имени Ж. Баласагына преподавателем, заведовал кафедрой, проректором, директором института, доктор физико-математических наук.
Поздравить ветерана с праздником Победы пришли заместитель директора столичного Департамента здравоохранения Т. Жантайбеков и директор ЦСМ №11 Р. Бейшеналиев.
Аналогичное мероприятие прошло в городском ЦСМ №6, здесь медицинские работники поздравили ветерана войны Пухарева Василия Дмитриевича, который с 1941 по 1945 год воевал на Восточном фронте в войсках противовоздушной обороны (ПВО). В 1945 году был переведен на Дальневосточный фронт, где воевал против Квантунской армии Японии и победоносно закончил войну в 1947 году.

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