В Бишкеке чествуют ветеранов Великой Отечественной войны

4 мая 2017, 15:46 Комментарии

Бишкек, 4 мая /Кабар/. В преддверии этой памятной даты, следуя многолетней традиции чествовать ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории обслуживания городских Центров семейной медицины, коллектив медицинских работников столичного ЦСМ №11 поздравил Тузова Леонида Васильевича. Об этом сообщили в пресс-службе Мэрии Бишкека.

Леонид Васильевич Тузов родился в 1925 году. Окончил Харьковское танковое училище. С 1942 по 1945 год воевал во второй Белорусской танковой дивизии командиром танкового подразделения.

После войны всю свою жизнь посвятил воспитанию подрастающего поколения. Он до 2015 года работал в КНУ имени Ж. Баласагына преподавателем, заведовал кафедрой, проректором, директором института, доктор физико-математических наук.

Поздравить ветерана с праздником Победы пришли заместитель директора столичного Департамента здравоохранения Т. Жантайбеков и директор ЦСМ №11 Р. Бейшеналиев.

Аналогичное мероприятие прошло в городском ЦСМ №6, здесь медицинские работники поздравили ветерана войны Пухарева Василия Дмитриевича, который с 1941 по 1945 год воевал на Восточном фронте в войсках противовоздушной обороны (ПВО). В 1945 году был переведен на Дальневосточный фронт, где воевал против Квантунской армии Японии и победоносно закончил войну в 1947 году.