Доллар США: 67.6850 (-0.065) 
Евро: 73.8579 (-0.1048) 
Золото: 40.32 $/гр (-0.05) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В 102 автошколах Кыргызстана из 210 выявили нарушения, - МинобразованияВ 102 автошколах Кыргызстана из 210 выявили нарушения, - МинобразованияВ пустом зале ЖК провели голосование по информации ЧС в селе АюуВ пустом зале ЖК провели голосование по информации ЧС в селе Аюу

В ЖК считают, что президентом НАН должен быть только академик

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424260-ru.html

Похожие новости

В парламенте спорят о возрасте президента Академии наук

"Все только начинается": Жан Воинов и Айыма Айылчиева объявляют конкурс среди кинозрителей

Депутат считает, что неправильно только правительство обвинять в гибели людей при оползнях

Атамбаев: Совбез должен обеспечить безопасность людей на дорогах страны

Президенту доложили о мерах по укреплению обороноспособности Кыргызстана

4 мая 2017, 15:18       Комментарии

Президентом Национальной академии наук должен быть академик. Такие заявления на заседании Жогорку Кенеша 4 мая сделали несколько депутатов.
Один из них Улугбек Ормонов ("Бир Бол"). "Само название "Академия" говорит о том, что его должен возглавлять академик", - отметил парламентарий.
Он также сказал, что из законопроекта "О Национальной академии наук Кыргызской Республики" необходимо убрать предлагаемую норму о том, что максимальный возраст председателя НАН должен составлять 70 лет.
Ранее заместитель президента НАН КР Чолпонкул Арабаев сообщил, что по действующему законодательству, главой учреждения может быть как академик, так и член-корреспондент не старше 65 лет. Срок избрания - 4 года.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум