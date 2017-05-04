В ЖК считают, что президентом НАН должен быть только академик

4 мая 2017, 15:18 Комментарии

Президентом Национальной академии наук должен быть академик. Такие заявления на заседании Жогорку Кенеша 4 мая сделали несколько депутатов.

Один из них Улугбек Ормонов ("Бир Бол"). "Само название "Академия" говорит о том, что его должен возглавлять академик", - отметил парламентарий.

Он также сказал, что из законопроекта "О Национальной академии наук Кыргызской Республики" необходимо убрать предлагаемую норму о том, что максимальный возраст председателя НАН должен составлять 70 лет.

Ранее заместитель президента НАН КР Чолпонкул Арабаев сообщил, что по действующему законодательству, главой учреждения может быть как академик, так и член-корреспондент не старше 65 лет. Срок избрания - 4 года.