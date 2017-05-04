В 102 автошколах Кыргызстана из 210 выявили нарушения, - Минобразования

4 мая 2017, 15:19 Комментарии

Из 210 автошкол Кыргызстана 102 учреждения не соответствуют требованиям. Об этом АКИpress 4 мая сообщили в Министерстве образования и науки.

Минобразования с 1-17 марта проводила проверки учреждений по подготовке и переподготовке водителей транспортных средств (автошколы).

Целью данной проверки было обеспечение исполнения законодательства КР в области образования и лицензирования в части соблюдения образовательными учреждениями и организациями, реализующими программы подготовки и переподготовки водителей транспортных средств, лицензионных требований к условиям осуществления образовательной деятельности, выполнения образовательных программ и качества подготовки водителей. В состав комиссии были включены представители Минобразования, МВД, ГРС, вузов, осуществлявших подготовку кадров для автотранспортной отрасли КР с участием общественных организаций.

Проверки автошколы проводились по следующим базовым критериям:

1. Наличие лицензии на образовательную деятельность (соответствие категориям подготовки и переподготовки);

2. Соответствие учебно-материальной базы (перечень классов учебного заведения осуществляющих подготовку и переподготовку водителей транспортных средств, кабинет (класс) устройства и технического обслуживания автотранспортных средств, класс по охране труда и оказания первой медицинской помощи, класс Правил и безопасности дорожного движения, лаборатория по устройству автомобилей, лаборатория по техническому обслуживанию автотранспортных средств, кабинет автобусов, класс с автомобильными прицепами, автодром или площадка для учебного вождения, состояние учебных классов и их соответствие предъявляемым требованиям и др.);

3. Наличие и соответствие учебной автомобильной техники и регламента ее использования (количество учебной автомобильной техники, техническое состояние автотранспорта и их укомплектованность, журнал учета выхода и возвращения автомашин, оформление, выдача и ведение путевых листов и др.);

4. Наличие и соответствие педагогических кадров (укомплектованность штатными педагогическими кадрами, наличие удостоверяющих документов у мастеров ПОВ и др.).

5. Наличие и соответствие учебно-методической документации.

По сообщению министерства, комиссия проверила 210 автошкол Кыргызстана. "Действующее нормативно-правовой акты КР нескольких проверенных образовательных учреждениях, реализующих программы подготовки и переподготовки водителей транспортных средств, выполняется с нарушениями. Часть проверенных организаций не представили график (расписание) учебных занятий; количество учебных часов, указанных в договоре, не соответствует количеству часов учебного плана; нарушается процесс обучения в части продолжительности аудиторных занятий; не выполняются в полном объеме программы вождения; не разработаны рабочие образовательные программы, графики обучения вождению, расписание занятий, не ведутся журналы учета занятий и учета вождения автомобиля обучающимися и другими. В нескольких проверенных организациях не сформированы наглядные пособия по медицинской подготовке и оборудования для обучения приемам оказания первой помощи.", - говорится в сообщении.

Результаты проверки рассмотрены на заседании совета по лицензированию Минобразования от 31 марта, который принял следующее решение:

- Из 210 автошкол в республике соответствуют предъявляемым требованиям 108.

- Из 210 автошкол не соответствуют предъявляемым требованиям 102. В соответствии со статьей 28 пункта 6 закона КР "О лицензионно-разрешительной системе в КР" объявлено предупреждение и направлены уведомления, установлены сроки (1-3 месяца) для устранения выявленных нарушений.

После устранения нарушений комиссия проведет повторную проверку.