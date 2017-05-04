В Бишкеке проходит встреча экспертов из сферы здравоохранения и спорта по разработке проекта стратегии развития КР до 2040 года

4 мая 2017, 15:36 Комментарии

В Бишкеке проходит встреча экспертов из сферы здравоохранения и спорта по вопросам разработки проекта долгосрочной стратегии развития Кыргызстана на период до 2040 года.

Как сообщили организаторы, целью мероприятия является выработка предложений и рекомендаций по основным направлениям государственной политики в сфере здравоохранения.

Это продолжение серии встреч экспертного сообщества в вопросах определения дальнейшего видения развития страны в рамках подготовки стратегического документа. Ранее состоялись дискуссии экспертов в области образования, науки и культуры.

В семинаре принимают участие представители Министерства здравоохранения во главе с министром Талантбеком Батыралиевым, представители Фонда обязательного медицинского страхования, специалисты организаций здравоохранения КР, образовательных медицинских учреждений, представители организаций в сфере спорта, а также независимые консультанты и эксперты.

Т.Батыралиев подчеркнул важность определения видения развития системы здравоохранения, где будут расставлены ключевые цели и приоритеты.

"В рамках подготовки долгосрочной стратегии развития до 2040 года перед ведущими специалистами в сфере здравоохранения стоит вопрос определения видения, так сказать "будущего" этой сферы, направлений деятельности в целях создания системы здравоохранения, отвечающей условиям и потребностям населения. Поэтому мы придаем очень важное значение таким обсуждениям. Такой формат работы по разработке стратегии проводится впервые", - сказал министр.

Участники встречи проводят дискуссии по таким направлениям, как среда здоровья, институты здравоохранения, технологии здравоохранения, госуправление системой здравоохранения.