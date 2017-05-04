Доллар США: 67.6850 (-0.065) 
Евро: 73.8579 (-0.1048) 
Золото: 40.32 $/гр (-0.05) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Депутат: МЧС гарантировало, что в селе Аюу больше не сойдет оползеньДепутат: МЧС гарантировало, что в селе Аюу больше не сойдет оползеньМэрия Бишкека предотвратила самозахват муниципальной земли в Карагачевой рощеМэрия Бишкека предотвратила самозахват муниципальной земли в Карагачевой роще

В Бишкеке проходит встреча экспертов из сферы здравоохранения и спорта по разработке проекта стратегии развития КР до 2040 года

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424257-ru.html

Похожие новости

Как профессор из Бишкека покорил королеву Британии и Барака Обаму

Торага Чыныбай Турсунбеков встретился с ветеранами Великой Отечественной войны

Юная бишкекчанка стала победительницей чемпионата мира по мас-рестлингу

В парламенте спорят о возрасте президента Академии наук

Юная бишкекчанка стала победительницей чемпионата мира по мас-рестлингу

4 мая 2017, 15:36       Комментарии

В Бишкеке проходит встреча экспертов из сферы здравоохранения и спорта по вопросам разработки проекта долгосрочной стратегии развития Кыргызстана на период до 2040 года.
Как сообщили организаторы, целью мероприятия является выработка предложений и рекомендаций по основным направлениям государственной политики в сфере здравоохранения.
Это продолжение серии встреч экспертного сообщества в вопросах определения дальнейшего видения развития страны в рамках подготовки стратегического документа. Ранее состоялись дискуссии экспертов в области образования, науки и культуры.
В семинаре принимают участие представители Министерства здравоохранения во главе с министром Талантбеком Батыралиевым, представители Фонда обязательного медицинского страхования, специалисты организаций здравоохранения КР, образовательных медицинских учреждений, представители организаций в сфере спорта, а также независимые консультанты и эксперты.
Т.Батыралиев подчеркнул важность определения видения развития системы здравоохранения, где будут расставлены ключевые цели и приоритеты.
"В рамках подготовки долгосрочной стратегии развития до 2040 года перед ведущими специалистами в сфере здравоохранения стоит вопрос определения видения, так сказать "будущего" этой сферы, направлений деятельности в целях создания системы здравоохранения, отвечающей условиям и потребностям населения. Поэтому мы придаем очень важное значение таким обсуждениям. Такой формат работы по разработке стратегии проводится впервые", - сказал министр.
Участники встречи проводят дискуссии по таким направлениям, как среда здоровья, институты здравоохранения, технологии здравоохранения, госуправление системой здравоохранения.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум