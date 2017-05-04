Русская красавица играет "Маш ботой", как настоящая кыргызка

4 мая 2017, 15:20 Комментарии

Мария Наумова в совершенстве владеет десятью музыкальными инструментами, среди которых и комуз - кыргызская трехструнная щипковая лютня с длинной тонкой шейкой.

19-летняя девушка регулярно выступает на военной авиабазе ОДКБ в Канте, а также в Бишкекской и Кыргызстанской епархии Русской православной церкви. Она говорит, что считает родной и русскую, и кыргызскую культуру, хочет "объединить" их.

Кроме того, Мария Наумова занимается танцами, в чем тоже достигла успехов. Она становилась победительницей различных фестивалей и была участницей известного телевизионного шоу "Минута славы" на Первом канале (Россия).