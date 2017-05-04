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Русская красавица играет "Маш ботой", как настоящая кыргызка

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424256-ru.html

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В Нью-Йорке найдено тело без вести пропавшего 20-летнего кыргызстанца

4 мая 2017, 15:20       Комментарии

Мария Наумова в совершенстве владеет десятью музыкальными инструментами, среди которых и комуз - кыргызская трехструнная щипковая лютня с длинной тонкой шейкой.
19-летняя девушка регулярно выступает на военной авиабазе ОДКБ в Канте, а также в Бишкекской и Кыргызстанской епархии Русской православной церкви. Она говорит, что считает родной и русскую, и кыргызскую культуру, хочет "объединить" их.
Кроме того, Мария Наумова занимается танцами, в чем тоже достигла успехов. Она становилась победительницей различных фестивалей и была участницей известного телевизионного шоу "Минута славы" на Первом канале (Россия).

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