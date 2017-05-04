Ташкент отправил узбекскому театру в Кыргызстане часть обещанной помощи

4 мая 2017, 14:57 Комментарии

Ошский государственный академический узбекский музыкально-драматический театр имени Бабура получил от правительства Узбекистана помощь в размере 30 тысяч долларов США.

Художественный руководитель театра Набижон Мамаджанов сообщил, что из Ташкента в Ош были отправлены костюмы и декорации для спектакля "Душевные смятения Бабура", общая стоимость которых оценена в два миллиона кыргызских сомов (около 30 тысяч долларов. - Прим.ред).

По его словам, спектакль "Душевные смятения Бабура" в прошлом году предложил поставить официальный Ташкент, коллектив приступил к работе над ним. Мамаджанов отметил, что груз прибыл 30 апреля, декорации уже установлены на сцене театра.

О готовности Узбекистана оказать помощь театру в размере пятидесяти тысяч долларов говорил ранее заместитель премьер-министра Узбекистана Адхам Икрамов, который посетил Ош в январе 2017 в составе делегации и встретился с коллективом театра.

В июне 2017 года в Ош ожидается приезд коллектива Андижанского областного музыкально-драматического театра, в сентябре Ошский государственный академический узбекский музыкально-драматический театр имени Бабура поедет в Андижан со спектаклем "Душевные смятения Бабура".