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Ташкент отправил узбекскому театру в Кыргызстане часть обещанной помощи

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359390_ta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424255-ru.html

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4 мая 2017, 14:57       Комментарии

Ошский государственный академический узбекский музыкально-драматический театр имени Бабура получил от правительства Узбекистана помощь в размере 30 тысяч долларов США.
Художественный руководитель театра Набижон Мамаджанов сообщил, что из Ташкента в Ош были отправлены костюмы и декорации для спектакля "Душевные смятения Бабура", общая стоимость которых оценена в два миллиона кыргызских сомов (около 30 тысяч долларов. - Прим.ред).
По его словам, спектакль "Душевные смятения Бабура" в прошлом году предложил поставить официальный Ташкент, коллектив приступил к работе над ним. Мамаджанов отметил, что груз прибыл 30 апреля, декорации уже установлены на сцене театра.
О готовности Узбекистана оказать помощь театру в размере пятидесяти тысяч долларов говорил ранее заместитель премьер-министра Узбекистана Адхам Икрамов, который посетил Ош в январе 2017 в составе делегации и встретился с коллективом театра.
В июне 2017 года в Ош ожидается приезд коллектива Андижанского областного музыкально-драматического театра, в сентябре Ошский государственный академический узбекский музыкально-драматический театр имени Бабура поедет в Андижан со спектаклем "Душевные смятения Бабура".

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