В пустом зале ЖК провели голосование по информации ЧС в селе Аюу

4 мая 2017, 15:10 Комментарии

Сегодня, 4 мая, Жогорку Кенеш заслушал информацию правительства по факту чрезвычайной ситуации, произошедшей в селе Аюу.

Перед обеденным перерывом депутат Айтмамат Назаров ("Кыргызстан") предложил обсудить постановление парламента в профильных комитетах и после принять его на планерном заседании. Однако за проголосовали 47 из 112 зарегистрированных депутатов и предложение было отклонено.

После обеденного перерыва депутат Абдывахап Нурбаев (СДПК) вновь вернулся к данному вопросу и предложил еще раз проголосовать. Он отметил, что в первой половине дня в зале заседания было мало коллег.

В итоге спикер снова поставил вопрос на голосование, где "за" нажали кнопки 53 депутата, а электронную регистрацию прошли 76 нардепов. Однако стоит отметить, что по факту в палате оказалось не более 15 депутатов.

Отметим, сегодня парламент заслушал информацию правительства по факту чрезвычайной ситуации, произошедшей в селе Аюу сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области