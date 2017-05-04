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В пустом зале ЖК провели голосование по информации ЧС в селе Аюу

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359389_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424254-ru.html

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ЖК на следующей неделе примет постановление по информации правительства по ЧС, голосование проводилось почти в пустом зале (видео)

4 мая 2017, 15:10       Комментарии

Сегодня, 4 мая, Жогорку Кенеш заслушал информацию правительства по факту чрезвычайной ситуации, произошедшей в селе Аюу.
Перед обеденным перерывом депутат Айтмамат Назаров ("Кыргызстан") предложил обсудить постановление парламента в профильных комитетах и после принять его на планерном заседании. Однако за проголосовали 47 из 112 зарегистрированных депутатов и предложение было отклонено.
После обеденного перерыва депутат Абдывахап Нурбаев (СДПК) вновь вернулся к данному вопросу и предложил еще раз проголосовать. Он отметил, что в первой половине дня в зале заседания было мало коллег.
В итоге спикер снова поставил вопрос на голосование, где "за" нажали кнопки 53 депутата, а электронную регистрацию прошли 76 нардепов. Однако стоит отметить, что по факту в палате оказалось не более 15 депутатов.
Отметим, сегодня парламент заслушал информацию правительства по факту чрезвычайной ситуации, произошедшей в селе Аюу сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области

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