В Оше будет построена современная школа на средства Узбекистана

4 мая 2017, 14:49 Комментарии

Бишкек, 4 мая /Кабар/. В Оше будет построена современная школа на 630 мест, строительство которой профинансирует Узбекистан, сообщает пресс-служба мэрии Оша.

По ее информации, мэр города Ош Айтмамат Кадырбаев накануне провел встречу с представителями строительной компании ООО "Трест - 12" и проектной организации ГУП "Узшахарсозлик ЛИТИ" из города Ташкент, на которой был обсужден проект строительства новой современной школы на 630 мест.

В ходе встречи градоначальник отметил важность строительства школы для улучшения развития дружественных отношений между Кыргызстана и Узбекистана.

"Мэрия города Ош выделила земельный участок на одной из центральных улиц города общей площадью 1,11 га. Согласно проекту общая площадь застройки составит 3 тыс 851 квадратных метров. Это важная и нужная работа еще больше сплотит наши народы и позволит построить общее будущее на укреплении дружбы, взаимопонимания и взаимоподдержки обоих народов", - отметил градоначальник.

Согласно проектной документации, новая современная школа будет иметь все необходимое: спортивный и актовый залы, комнаты труда, комнаты врача, столовую и летний спортивный комплекс и многое другое.

Также трехэтажное здание будет иметь на каждом этаже лаборатории и мастерские комнаты. Начало строительных работ запланировано на ближайшее время.