Доллар США: 67.6850 (-0.065) 
Евро: 73.8579 (-0.1048) 
Золото: 40.32 $/гр (-0.05) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Во время марша "Бессмертного полка" часть центральных улиц временно перекроютВо время марша "Бессмертного полка" часть центральных улиц временно перекроютМВД КР: Информация программы "Жди меня" о россиянине, якобы находившемся в рабстве, не подтвердиласьМВД КР: Информация программы "Жди меня" о россиянине, якобы находившемся в рабстве, не подтвердилась

В Оше будет построена современная школа на средства Узбекистана

 

Фотографии: kabar.kg

      

Источник:
http://kabar.kg/news/v-oshe-bu...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424253-ru.html

Похожие новости

В Оше за счет Узбекистана будет построена новая современная школа на 630 мест

Пакистан планирует построить современный медицинский колледж в Бишкеке

Депутат считает необходимым привлечь к ответственности членов правительства за невыделение НАН средств на проведение полевых исследований

"News-Asia": Туркменистан отдаст Узбекистану на ремонт свои вагоны и самолеты

"Караван-сарай": Недавно состоявшаяся выставка-ярмарка способствовала укреплению связей между Узбекистаном и Таджикистаном

4 мая 2017, 14:49       Комментарии

Бишкек, 4 мая /Кабар/. В Оше будет построена современная школа на 630 мест, строительство которой профинансирует Узбекистан, сообщает пресс-служба мэрии Оша.
По ее информации, мэр города Ош Айтмамат Кадырбаев накануне провел встречу с представителями строительной компании ООО "Трест - 12" и проектной организации ГУП "Узшахарсозлик ЛИТИ" из города Ташкент, на которой был обсужден проект строительства новой современной школы на 630 мест.
В ходе встречи градоначальник отметил важность строительства школы для улучшения развития дружественных отношений между Кыргызстана и Узбекистана.
"Мэрия города Ош выделила земельный участок на одной из центральных улиц города общей площадью 1,11 га. Согласно проекту общая площадь застройки составит 3 тыс 851 квадратных метров. Это важная и нужная работа еще больше сплотит наши народы и позволит построить общее будущее на укреплении дружбы, взаимопонимания и взаимоподдержки обоих народов", - отметил градоначальник.
Согласно проектной документации, новая современная школа будет иметь все необходимое: спортивный и актовый залы, комнаты труда, комнаты врача, столовую и летний спортивный комплекс и многое другое.
Также трехэтажное здание будет иметь на каждом этаже лаборатории и мастерские комнаты. Начало строительных работ запланировано на ближайшее время.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум