4 мая 2017, 15:07 Комментарии

Бишкек, 4 мая /Кабар/. Кыргызстан и Пакистан планируют создать совместный Деловой совет. Об этом стало известно во время встречи посла Кыргызстана в Исламской Республике Пакистан (ИРП) Э.Бейшембиев с Федеральным министром коммерции ИРП Хурамом Д. Ханом, сообщает пресс-служба МИД КР.

В ходе беседы, отмечая важность наличия региональных транспортных связей в современном контексте мировой глобализации экономики с целью активизации торгово-экономического сотрудничества и обеспечения роста взаимной торговли, Посол Э.Бейшембиев предложил активно использовать существующий потенциал "Четырехстороннего соглашения между Пакистаном, Китаем, Кыргызстаном, Казахстаном по транзитному транспорту" (ЧСТТ), который наикратчайшим, наименее затратным и безопасным маршрутом позволит осуществлять взаимный экспорт товаров между странами-участницами ЧСТТ. Также, учитывая географическую близость двух стран, стороны подчеркнули важность налаживания прямого авиасообщения между КР и ИРП, который послужит дополнительным стимулом для увеличения взаимного товарооборота и продвижения туризма.

Учитывая большой и успешный опыт Пакистана в экспорте своей продукции на европейский рынок по генеральной системе преференций "ВСП+", пакистанская сторона выразила намерение оказать помощь Кыргызстану в данном вопросе. Кроме того, подчеркивая важность налаживания прямых бизнес-контактов между деловыми кругами КР и ИРП, стороны выразили намерение предпринять меры по скорейшему созданию Совместного кыргызско-пакистанского Делового совета и провести ее первое заседание в текущем году.

По итогам встречи, подчеркивая существующий высокий уровень кыргызско-пакистанских отношений. стороны выразили намерение предпринять действенные меры по активизации всего спектра торгово-экономического сотрудничества между КР и ИРП, в том числе по увеличению взаимного товарооборота.

Встреча прошла в теплой и дружественной атмосфере.