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ЖК на следующей неделе примет постановление по информации правительства по ЧС, голосование проводилось почти в пустом зале (видео)

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424251-ru.html

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4 мая 2017, 14:42       Комментарии

Жогорку Кенеш на следующей неделе примет постановление по информации правительства по чрезвычайным ситуациям в Кыргызстане, в том числе оползню в селе Аюу Узгенского района. Такое решение депутаты приняли на заседании 4 мая.
Перед обеденным перерывом Аймамат Назаров ("Кыргызстан") внес предложение принять постановление после обсуждения его проекта в комитетах.
"Много предложений поступило от коллег. Надо их изучить и внести в проект. Сейчас мы не сможет этого сделать", - добавил он.
В результате голосования "за" инициативу проголосовали 47 из 112 зарегистрированных депутатов. Вопрос не прошел.
После обеда Абдывахап Нурбаев (СДПК) попросил снова поставить предложение А.Назарова на голосование. "На тот момент было мало коллег. Поставьте заново", - сказал он, обращаясь к спикеру Чыныбаю Турсунбекову.
По итогам голосования "за" проголосовали 53 человека, 76 зарегистрировано, но в зале находилось несколько депутатов.

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