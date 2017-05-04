Советы МЧС: Как вести себя во время землетрясения

4 мая 2017, 14:57 Комментарии

В Кыргызстане 3-4 мая произошло несколько разрушительных землетрясений. В связи с этим АКИpress публикует советы Министерства чрезвычайных ситуаций, как вести защитные меры населения в случае угрозы землетрясения.

Землетрясения - одно из самых страшных и разрушительных явлений природы. Они происходят в так называемых сейсмоактивных районах Земли. Одним из таких районов является территория Кыргызстан.

Сила (интенсивность) землетрясений оценивается в баллах по 12-балльной шкале. В зависимости от проявления на поверхности Земли землетрясения могут быть описаны следующим образом:

1-3 балла - слабые

4-5 баллов - ощутимые

6-7 баллов - сильные

8-10 баллов - разрушительные

11-12 - катастрофические

Защитные меры населения в случае угрозы землетрясения

1. Заранее наметьте наиболее безопасный путь выхода из помещения в случае землетрясения. Помните, что оно может произойти ночью, а двери и коридоры будут забиты людьми, и это может помешать быстрому выходу из помещения. Эвакуация может идти также через окна первого этажа.

2. Заранее определите наиболее безопасные места в доме, квартире - внутренние углы у капитальных стен, проемы внутренних дверей, столы, кровати, станки.

Учтите, наиболее опасными местами в зданиях во время землетрясения являются большие застекленные проемы наружных и внутренних стен, угловые комнаты, особенно последних этажей, лифты и лестничные площадки.

3. Научите детей и других членов семьи занимать безопасное место.

4. Обучайтесь сами и научите всех взрослых членов семьи отключать электричество, газ и водоснабжение в квартире, подъезде, доме.

5. Обдумайте, как обеспечить безопасность детей, стариков и инвалидов.

6. Прочно прикрепите шкафы, этажерки, стеллажи, полки к стенам. Мебель разместите так, чтобы она не могла упасть на спальные места, перекрыть выходы из комнат, загородить двери.

7. Прочно закрепите или переместите вниз тяжелые вещи, лежащие на полках, мебели, шкафах. Проследите, чтобы ваша кровать располагалась подальше от больших окон, зеркал и тяжелых предметов, которые могут упасть.

8. Не устраивайте полки над спальными местами, входными дверями, раковинами, унитазами.

9. Не загромождайте вещами вход в квартиру, коридоры и лестничные площадки.

10. Емкости, содержащие легковоспламеняющиеся и едкие жидкости, должны быть закупорены и храниться так, чтобы они не могли упасть и разбиться при колебаниях здания.

11. Обучайтесь оказывать первую медицинскую помощь, прежде всего при травмах. Имейте в доме аптечку первой медицинской помощи с запасом медикаментов.

12. Имейте в виду возможность использования вашего гаража или дачного домика, подвала во дворе как убежища, где можно будет переждать стихию и где необходимо хранить запас продовольствия и вещи.

13. Проверьте состояние вашего дома, определите, какие требуются меры по его укреплению.

14. В сельских населенных пунктах оцените, не находится ли ваше жилье или место работы в зоне затопления или вблизи крутых, оползневых склонов, а также в зонах формирования селей.Если так, запланируйте вместе с членами вашей семьи, соседями порядок эвакуации. Помните, что сильные землетрясения могут вызвать такие опасные явления, как оползни, обвалы, камнепады, трещины в грунтах, просадку поверхности, разжижение грунта.

Во время сильного землетрясения

Когда происходит землетрясение, почва будет ощутимо колебаться относительно недолгое время - несколько секунд при сильном землетрясении 1-2 минуты. Эти колебания неприятны, могут вызвать испуг. Но у вас нет другого выбора, кроме как ждать их окончания. Не поддавайтесь панике. Если вы будете действовать спокойно и сознательно, у вас больше шансов остаться невредимым. Более того, другие люди будут брать с вас пример и только выиграют от этого.

В помещении:

1. Если вы почувствовали сотрясение почвы или здания, реагируйте немедленно, помня, что наибольшая опасность исходит от падающих предметов.

2. Если вы находитесь на первом этаже многоэтажного здания, в личном доме - из сырцового, жженого, глинобитного, кирпича, и можете быстро покинуть помещение в течение первых 15-20 секунд, то сделайте это. Выбежав из помещения, отойдите от него на открытое место, подальше от линии электропередач, газовых труб, от высоких зданий, мостов.

3. Если вы остались в помещении, немедленно займите заранее выбранное безопасное место. Если есть опасность падения кусков штукатурки, светильников, стекол, то прячьтесь под стол или кровать. Школьникам можно укрыться под партами, отвернуться от окон и закрыть лицо и голову руками.

4. Если вы находитесь в помещении выше первого этажа многоэтажного дома, не бросайтесь к лифту и лестницам, потому что они часто обкушаются во время землетрясения. В таких случаях распахните дверь и встаньте в проеме. Не пугайтесь, если дверь заклинит - это бывает из-за перекоса здания.

5. В любом здании держитесь дальше от окон, ближе к внутренним, капитальным стенам здания. Остерегайтесь стеклянных перегородок.

6. Не прыгайте в окно, находясь выше первого этажа. Помните, это может привести к травме даже при полной сохранности здания.

7. Не прыгайте в застекленные окна. При явной необходимости выбейте стекло табуреткой, в крайнем случае - спиной.

8. Находясь в местах скопления людей (магазин, кинотеатры, школы, институты, вокзалы) не поддавайтесь общей панике, держитесь ближе к капитальным стенам, подальше от висячих предметов - люстр, вентиляторов, рекламных щитов.

9. Заставьте в себе хранить спокойствие, не делайте ничего, что может дезорганизовать окружающих.

10. В сельской местности землетрясение может спровоцировать селевые потоки, оползни, обвалы, камнепады. Поэтому старайтесь занять наиболее возвышенное место, подальше от зон затопления, крутых и отвесных склонов.

11. Нельзя находиться вблизи скот двора - вы можете быть задавлены испуганными животными.

На улице:

1. Находясь на тротуаре вблизи высокого здания, отойдите на открытое место, чтобы избежать падающих обломков, и подальше от линии электропередачи. Остерегайтесь оборванных проводов.

2. Не бегайте вдоль здания, не входите в здания: реальную опасность для жизни представляют падающие обломки.

3. Находясь в движущемся автомобиле, плавно остановитесь подальше от высоких зданий, линий электропередач, мостов, бензозаправочных станций, крутого склона.

После землетрясения

Когда сотрясения почвы прекратятся, вы возможно обнаружите существенные разрушения и пострадавших. При этом особенно важно, сохраняя спокойствие, немедленно начать помогать пострадавшим и раненым.

1. Окажите первую медицинскую помощь пострадавшим. Укройте раненых одеялами, чтобы не допустить охлаждения. Направьте к пострадавшим врача.

2. Обеспечьте безопасность детей, больных, стариков. Старайтесь поддерживать и ободрять тех, кто психологически травмирован происходящим.

3. Освободите попавших под завалы, Будьте осторожны. Если требуется дополнительная - медицинская или другая помощь, то дождитесь её.

4. Если обнаружили очаги пожаров, то постарайтесь принять меры по их тушению.

5. Проверьте, нет ли повреждений электропроводки. Устраните неисправность или отключите электричество.

6. Проверьте, нет ли повреждений водопроводных сетей. Если возможно, устраните неисправность или отключите водоснабжение.

7. Перекройте газовые вентили, если есть опасность утечки. При этом определяйте утечки газа по запаху, никогда не пользуйтесь для этого спичками или свечой.

8. Прежде чем пользоваться канализацией, убедитесь в ее исправности в пределах здания, подвала.

9. Ликвидируйте пролитые опасные жидкости (бензин, химикаты и др.) и предупреждайте о них других.

10. Не подходите к явно поврежденным зданиям, не входите в них. Не заходите в районы разрушений, если там не требуется ваша помощь.

11. При осмотре подвалов, чуланов, осторожно открывайте дверь, чтобы на вас не упали тяжелые предметы, балки, штукатурка.

12. Не занимайте телефон без крайних нужд, кроме как для вызова помощи, сообщений о серьезных происшествиях, ранениях или преступлениях. Помните, перегрузка телефонных линий снижает эффективность работы аварийных служб.

13. Не выдумывайте и не передавайте никаких догадок и слухов о возможных следующих толчках. Пользуйтесь официальными сведениями.

14. Если вы оказались в завале, то спокойно оцените обстановку. Окажите себе первую помощь, если необходимо, остановите кровотечение, наложите повязку.

15. Окажите помощь тем, кто рядом с вами, помогите им успокоиться. Постарайтесь установить связь с людьми, находящимися вне завала (голосом, стуком). Экономьте силы. Помните, помощь придет, главное дождаться её.

16. Помните, что опасность повторных толчков сохраняется. Повторные толчки могут возникнуть через несколько минут, часов или даже дней после основных толчков.