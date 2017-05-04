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Жан Воинов и Айыма Айылчиева вручат Iphone 7 случайному зрителюЖан Воинов и Айыма Айылчиева вручат Iphone 7 случайному зрителю

В связи с проведением "Бессмертного полка" 9 мая временно закрыта ул.Байтик Баатыра

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424249-ru.html

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4 мая 2017, 15:02       Комментарии

В связи с проведением праздничного шествия "Бессмертный полк", 9 мая в рамках празднования Дня Победы, по улице Байтик Баатыра будет прекращено движение транспортных средств.
Как сообщили организаторы, с 08:00 до 10:30 центральная улица будет закрыта начиная от улицы Аалы Токомбаева (Южная магистраль) до села Орто-Сай.
С 10:00 до 12:00 будет введено ограничение транспортных средств по улице Байтик Баатыра от улицы Аалы Токомбаева (Южная магистраль) до улицы М.Фрунзе. На данном отрезке ограничение будет вводиться поэтапно по ходу движения колонны.
Парковка для участников шествия "Бессмертный полк" отведена возле кафе "Корчма" (Южная магистраль).

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