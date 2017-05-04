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Во время марша "Бессмертного полка" часть центральных улиц временно перекроют

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/vo-vre...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424248-ru.html

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4 мая 2017, 14:56       Комментарии

Во время марша "Бессмертного полка" часть центральных улиц временно перекроют, сообщает пресс-служба Бишкекского горкенеша.
По данным ведомства, 9 мая движение транспортных средств будет прекращено с 8.00 до 10.30 по улице Байтик Баатыра, начиная от улицы Аалы Токомбаева (Южная магистраль) до села Орто-Сай.
"С 10.00 до 12.00 будет введено ограничение транспортных средств по улице Байтик Баатыра от улицы Аалы Токомбаева (Южная магистраль) до улицы М. Фрунзе. На данном отрезке ограничение будет вводиться поэтапно по ходу движения колонны. Парковка для участников шествия "Бессмертный полк" отведена возле кафе "Корчма" (Южная магистраль)", – говорится в сообщении.

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