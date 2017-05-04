На столичных Южных воротах пройдет акция "Я живу по Конституции"

4 мая 2017, 15:00 Комментарии

Министерство юстиции Кыргызской Республики проводит акцию под названием "Я живу по Конституции". Мероприятие пройдет в День Конституции – в пятницу, 5 мая, в парке Победы им. Д. Асанова на Южных воротах. Об этом сообщает пресс-служба Минюста КР.

Начало акции намечено на 16.30.

"Основная цель акции "Я живу по Конституции" — отдать дань уважения Основному закону страны, повысить уровень осведомленности и знаний граждан Кыргызстана о своих конституционных правах и свободах, повысить правовую и фактическую значимость Конституции как документа, гарантирующего равные права и возможности для каждого гражданина, проживающего на территории Кыргызской Республики", — отмечают в Минюсте.

Отметим, что аналогичные акции прошли по всей республике. 28 апреля мероприятие прошло в Джалал-Абаде, 2 мая – в Иссык-Кульской и Ошской областях, а 3 мая – в Баткенской, Нарынской и Таласской областях.