Жан Воинов и Айыма Айылчиева вручат Iphone 7 случайному зрителю

4 мая 2017, 15:01 Комментарии

Главные герои кинофильма "Все только начинается" Жан Воинов и Айыма Айылчиева объявили в соцсетях конкурс, победитель которого получит приз – Iphone 7 32Gb. Об этом K-News сообщила координатор фильма Каныкей Ленарова.

По ее словам, принять участие в конкурсе может любой желающий, нужен лишь инстаграм-аккаунт и сильное желание выиграть новенький смартфон.

"Согласно условиям конкурса, потенциальному участнику нужно сходить на фильм "Все только начинается" в любом из кинотеатров Бишкека и сфотографировать купленный билет. Далее участнику необходимо опубликовать фото с билетом в своем инстаграм-аккаунте с хэштегом #ВсеТолькоНачинается, отметив на фотографии официальный инстаграм-аккаунт фильма @vse_tolko_nachinaetsya", – отмечает Каныкей Ленарова. Предварительно, всем участникам конкурса нужно подписаться на два аккаунта организаторов — @vse_tolko_nachinaetsya и @optovka.nomer.1

Организаторы конкурса отмечают, что на опубликованной фотографии (с билетом) должно быть видно название фильма. Каждому участнику, выполнившему все условия конкурса, присваивается уникальный номер (оставляется организаторами в комментариях).

"Конкурс стартует 4 мая 2017 года и продлится до 15 мая 2017 года. Методом случайного выбора (через сервис random.org) мы определим победителя и вручим счастливчику заветный Iphone 7 32Gb! Следи за нами в Instagram и будь в курсе событий!" – говорит координатор фильма Каныкей Ленарова. Дополнительную информацию о конкурсе можно получить на официальном инстаграм-аккаунте фильма @vse_tolko_nachinaetsya.