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МВД КР: Информация программы "Жди меня" о россиянине, якобы находившемся в рабстве, не подтвердилась

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/mvd-kr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424245-ru.html

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4 мая 2017, 14:45       Комментарии

Информация, показанная в программе "Жди меня" Первого канала от 24 марта 2017 года о том, что Сергея Черненького удерживали в рабстве, не подтвердилась. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.
По данным ГУУР МВД КР, в ходе проверки данного факта был установлен и опрошен владелец дома, где проживал Сергей Черненький. Гражданин М. Равиль 1980 года рождения, житель Панфиловского района Чуйской области, при опросе пояснил, что по вышеуказанному адресу проживает со своей семьей, четырьмя детьми и родителями. Сергея Черненького знает примерно с августа 2001 года, случайно встретил его на скотском рынке в городе Кара-Балта и узнал, что он бездомный и ему некуда идти. На предложение работы тот согласился и после этого привел к себе домой. С того момента Сергей Черненький проживал в этом доме, за помощь по хозяйству получал 3-4 тысячи сом в месяц, и, как рассказывают жильцы дома и односельчане, никакого ограничения свободы в отношении его не было.
"Также были опрошены соседи, которые пояснили, что Сергей Черненький проживал почти как член семьи, никто не принуждал его работать, и не избивал. Несколько лет назад хозяин дома попросил своего соседа Нурадиля Абдиева, который выезжал на заработки в Россию, связаться с семьей Сергея Черненького, проживающей в городе Краснокаменске Забайкальского края Российской Федерации. Сосед разыскал их и связался с дочерью гражданин Черненького, оповестив, где он находится. Но, как оказалось, близкие родственники так и не связались с ним, и так как ему некуда было идти, он продолжал проживать по указанному адресу", — отмечают в МВД.
Правоохранительное ведомство поясняет: все это время Сергей Черненький находился на территории Чуйской области, несмотря на то, что в эфире "Первого канала" сообщалось о том, что россиянина удерживали в селе Орто-Арык Таласской области.
"Скорее всего, корреспонденты российского ТВ приняли указатель направления движения за обозначение территории Таласской области", — дополнили в МВД.
Напомним, недавно на российском телеканале вышла передача "Жди меня" о россиянине Сергее Черненьком, который якобы 16 лет жил в рабстве в Таласской области. Вызволить его из рабства приехал корреспондент программы.

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