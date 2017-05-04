Письма с фронта. Капар Султанбеков: Не перестаю писать вам три года

4 мая 2017, 14:29 Комментарии

Ежегодно 9 мая весь мир чествует ветеранов Великой Отечественной войны. Каждый раз в преддверии Дня Победы мы вспоминаем подвиги наших отцов, дедов и прадедов. Государственный архив Кыргызстана собрал письма героев, подаривших нам победу над фашизмом, а "ВБ" публикует их.

"Дорогие брат Алы, тетя Зайнаш, племянники, сватья, пишет вам ваш родной Капар.

Как вы? Все ли у вас хорошо? Хорошо ли живут наши родные? Я в порядке, с божьей помощью выполняю долг по защите нашей Родины. Жизнь идет своим чередом. Не перестаю писать вам письма на протяжении трех лет, но от вас ответа не получаю. С этого момента прошу писать мне по возможности письма. Вместе с тем прошу передать мне газеты и маленькие книжки на кыргызском языке. Из айыла тоже получаю письма, но не всегда, по ситуации. В них рассказывают, как живут. Ну, до свидания. Надеюсь на скорую встречу. Капар Султанбеков".

Источник: сайт государственного архива.