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Письма с фронта. Капар Султанбеков: Не перестаю писать вам три года

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359378_pi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424244-ru.html

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Россия списала Кыргызстану $240 миллионов долга

4 мая 2017, 14:29       Комментарии

Ежегодно 9 мая весь мир чествует ветеранов Великой Отечественной войны. Каждый раз в преддверии Дня Победы мы вспоминаем подвиги наших отцов, дедов и прадедов. Государственный архив Кыргызстана собрал письма героев, подаривших нам победу над фашизмом, а "ВБ" публикует их.
"Дорогие брат Алы, тетя Зайнаш, племянники, сватья, пишет вам ваш родной Капар.
Как вы? Все ли у вас хорошо? Хорошо ли живут наши родные? Я в порядке, с божьей помощью выполняю долг по защите нашей Родины. Жизнь идет своим чередом. Не перестаю писать вам письма на протяжении трех лет, но от вас ответа не получаю. С этого момента прошу писать мне по возможности письма. Вместе с тем прошу передать мне газеты и маленькие книжки на кыргызском языке. Из айыла тоже получаю письма, но не всегда, по ситуации. В них рассказывают, как живут. Ну, до свидания. Надеюсь на скорую встречу. Капар Султанбеков".
Источник: сайт государственного архива.

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