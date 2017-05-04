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Второй день в Чон-Алайском районе фиксируется дрожь земли

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359387_vt...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424243-ru.html

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В Китае появилась вторая Великая стена

4 мая 2017, 14:42       Комментарии

Сегодня, 4 мая, в 12.57 в республике станции Института сейсмологии НАН КР зарегистрировали землетрясение силой в эпицентре 4 балла. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.
По предварительным данным, очаг землетрясения располагался на границе Таджикистана и Кыргызстана.
В населённых пунктах интенсивность подземных толчков составила в селах Чон-Алайского района Ошской области Алга, Кара-Тейит - 3-3,5 балла, Карамык - 3,5 балла. Пострадавших и разрушений нет.
Напомним, вчера, 3 мая, в Кыргызстане произошло землетрясение силой 5 баллов. Очаг природной стихии располагался в Таджикистане.
Во время землетрясения в Чон-Алае на человека обрушилась стена сарая, пострадавший получил телесные повреждения.

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