Второй день в Чон-Алайском районе фиксируется дрожь земли

4 мая 2017, 14:42 Комментарии

Сегодня, 4 мая, в 12.57 в республике станции Института сейсмологии НАН КР зарегистрировали землетрясение силой в эпицентре 4 балла. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

По предварительным данным, очаг землетрясения располагался на границе Таджикистана и Кыргызстана.

В населённых пунктах интенсивность подземных толчков составила в селах Чон-Алайского района Ошской области Алга, Кара-Тейит - 3-3,5 балла, Карамык - 3,5 балла. Пострадавших и разрушений нет.

Напомним, вчера, 3 мая, в Кыргызстане произошло землетрясение силой 5 баллов. Очаг природной стихии располагался в Таджикистане.

Во время землетрясения в Чон-Алае на человека обрушилась стена сарая, пострадавший получил телесные повреждения.