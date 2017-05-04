Пропавший без вести в Нью-Йорке 20-летний Азиз Чиркеев обнаружен мертвым

4 мая 2017, 14:45 Комментарии

Тело ранее пропавшего в США без вести кыргызстанца Азиза Чиркеева найдено в Бруклине. Об этом сообщил пользователь Beck TJ в Facebook.

30 апреля в Бруклине в реке нашли тело неизвестного молодого человека азиатской национальности. Сегодня, 4 мая, результаты медицинской экспертизы показали, что погибшим является 20-летний Азиз Чиркеев.

"Ранее мы писали о том, что тело неизвестного человека было найдено в East River в Sunset Park, Brooklyn. Сегодня полученные данные из иммиграционной службы США показали, что тело принадлежит Азизу Чиркееву. Отпечатки пальцев и рентгеновские снимки тоже совпали. Об этой трагедии мы уже сообщили посольству КР в Вашингтоне. В данное время мы собираем деньги для отправки тела Азиза на родину. Мы глубоко соболезнуем семье Чиркеевых", - сообщил пользователь.

Сейчас кыргызстанцы в США собирают средства для отправки тела парня в Кыргызстан на краудфандинговой платформе GoFundMe.

Напомним, 20-летний Азиз Чиркеев пропал без вести в Нью-Йорке 3 апреля. При проверке полиция выяснила, что 6 апреля телефон парня был включен, а потом вновь отключен, с его счета деньги не снимались. Информация о пропаже гражданина Кыргызстана также была опубликована в ряде местных СМИ. Активисты кыргызской диаспоры собирали средства для найма частного детектива.