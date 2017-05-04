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Пропавший без вести в Нью-Йорке 20-летний Азиз Чиркеев обнаружен мертвым

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359388_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424242-ru.html

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4 мая 2017, 14:45       Комментарии

Тело ранее пропавшего в США без вести кыргызстанца Азиза Чиркеева найдено в Бруклине. Об этом сообщил пользователь Beck TJ в Facebook.
30 апреля в Бруклине в реке нашли тело неизвестного молодого человека азиатской национальности. Сегодня, 4 мая, результаты медицинской экспертизы показали, что погибшим является 20-летний Азиз Чиркеев.
"Ранее мы писали о том, что тело неизвестного человека было найдено в East River в Sunset Park, Brooklyn. Сегодня полученные данные из иммиграционной службы США показали, что тело принадлежит Азизу Чиркееву. Отпечатки пальцев и рентгеновские снимки тоже совпали. Об этой трагедии мы уже сообщили посольству КР в Вашингтоне. В данное время мы собираем деньги для отправки тела Азиза на родину. Мы глубоко соболезнуем семье Чиркеевых", - сообщил пользователь.
Сейчас кыргызстанцы в США собирают средства для отправки тела парня в Кыргызстан на краудфандинговой платформе GoFundMe.
Напомним, 20-летний Азиз Чиркеев пропал без вести в Нью-Йорке 3 апреля. При проверке полиция выяснила, что 6 апреля телефон парня был включен, а потом вновь отключен, с его счета деньги не снимались. Информация о пропаже гражданина Кыргызстана также была опубликована в ряде местных СМИ. Активисты кыргызской диаспоры собирали средства для найма частного детектива.

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