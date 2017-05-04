Доллар США: 67.6850 (-0.065) 
Евро: 73.8579 (-0.1048) 
Золото: 40.32 $/гр (-0.05) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Всемирный банк выдаст грант на развитие аудита и финансовой отчетности в КыргызстанеВсемирный банк выдаст грант на развитие аудита и финансовой отчетности в КыргызстанеГосорганы и учреждения оказывают помощь пострадавшим в результате схода оползня в селе Аюу Узгенского районаГосорганы и учреждения оказывают помощь пострадавшим в результате схода оползня в селе Аюу Узгенского района

Бишкекский горсуд оставил С.Жапарова в СИЗО до 28 мая

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/bishkeksk...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424241-ru.html

Похожие новости

Ратифицировано соглашение с МАР о предоставлении гранта на развитие аудита и финотчетности в КР

Сторонники Текебаева собрались на митинг возле Бишкекского горсуда

Горсуд оставил Садыра Жапарова в СИЗО-1 до 28 мая

Бишкекский горсуд оставил Садыра Жапарова в СИЗО-1 до 28 мая

Около ста сторонников Текебаева митингуют возле здания Горсуда

4 мая 2017, 14:29       Комментарии

Бишкек, 4 мая /Мирлан Киизбаев – Кабар/. Городской суд Бишкека оставил в силе решение Первомайского районного суда г.Бишкек о продлении срока содержания под стражей Садыра Жапарова до 28 мая 2017 года с содержанием в СИЗО-1 г.Бишкек. Об этом "Кабар" сообщили в пресс-службе Бишкекого городского суда.
Напомним, 25 марта 2017 года С.Жапаров был задержан и доставлен в ГКНБ КР в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ст.227, ст.341, ст.113 и ст.234 (угроза убийством, захват заложника, хулиганство, применение насилия представителю власти) УК КР.
26 марта 2017 года С.Жапарову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст.30 ч.4 – 227 ч.2 п.1,3, ст.30 ч.4 - ст.341 ч.2, ст.30 ч.4 - ст.113 ч.2 и ст.30 ч.4 - ст.234 ч.3 п.3 УК КР и постановлением Первомайского районного суда г.Бишкек избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до конца срока следствия.
24 апреля 2017 года постановлением Первомайского районного суда г.Бишкек срок содержания под стражей в отношении С.Жапарова продлен до 28 мая 2017 года с содержанием в СИЗО-1 г.Бишкек.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум