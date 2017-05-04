Бишкекский горсуд оставил С.Жапарова в СИЗО до 28 мая

4 мая 2017, 14:29 Комментарии

Бишкек, 4 мая /Мирлан Киизбаев – Кабар/. Городской суд Бишкека оставил в силе решение Первомайского районного суда г.Бишкек о продлении срока содержания под стражей Садыра Жапарова до 28 мая 2017 года с содержанием в СИЗО-1 г.Бишкек. Об этом "Кабар" сообщили в пресс-службе Бишкекого городского суда.

Напомним, 25 марта 2017 года С.Жапаров был задержан и доставлен в ГКНБ КР в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ст.227, ст.341, ст.113 и ст.234 (угроза убийством, захват заложника, хулиганство, применение насилия представителю власти) УК КР.

26 марта 2017 года С.Жапарову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст.30 ч.4 – 227 ч.2 п.1,3, ст.30 ч.4 - ст.341 ч.2, ст.30 ч.4 - ст.113 ч.2 и ст.30 ч.4 - ст.234 ч.3 п.3 УК КР и постановлением Первомайского районного суда г.Бишкек избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до конца срока следствия.

24 апреля 2017 года постановлением Первомайского районного суда г.Бишкек срок содержания под стражей в отношении С.Жапарова продлен до 28 мая 2017 года с содержанием в СИЗО-1 г.Бишкек.