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"Все только начинается": Жан Воинов и Айыма Айылчиева объявляют конкурс среди кинозрителей

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/vse-tol-k...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424240-ru.html

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4 мая 2017, 14:32       Комментарии

Бишкек, 4 мая /Кабар/. Главные герои кинофильма "Все только начинается" Жан Воинов и Айыма Айылчиева объявили в соцсетях конкурс, победитель которого получит приз – Iphone 7 32Gb. Об этом изданию сообщила координатор фильма Каныкей Ленарова.
По ее словам, принять участие в конкурсе может любой желающий, нужен лишь инстаграм-аккаунт и сильное желание выиграть новенький смартфон.
"Согласно условиям конкурса, потенциальному участнику нужно сходить на фильм "Все только начинается" в любом из кинотеатров Бишкека и сфотографировать купленный билет. Далее участнику необходимо опубликовать фото с билетом в своем инстаграм-аккаунте с хэштегом #ВсеТолькоНачинается, отметив на фотографии официальный инстаграм-аккаунт фильма @vse_tolko_nachinaetsya" - отмечает Каныкей Ленарова.
Предварительно, всем участникам конкурса нужно подписаться на два аккаунта организаторов - @vse_tolko_nachinaetsya и @optovka.nomer.1
Организаторы конкурса отмечают, что на опубликованной фотографии (с билетом) должно быть видно название фильма. Каждому участнику, выполнившему все условия конкурса, присваивается уникальный номер (оставляется организаторами в комментариях).
"Конкурс стартует 4 мая 2017 года и продлится до 15 мая 2017 года. Методом случайного выбора (через сервис random.org) мы определим победителя и вручим счастливчику заветный Iphone 7 32Gb! Следи за нами в Instagram и будь в курсе событий!" - говорит координатор фильма Каныкей Ленарова.
Дополнительную информацию о конкурсе можно получить на официальном инстаграм-аккаунте фильма @vse_tolko_nachinaetsya

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