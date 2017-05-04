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Госорганы и учреждения оказывают помощь пострадавшим в результате схода оползня в селе Аюу Узгенского района

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424239-ru.html

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Депутат считает, что неправильно только правительство обвинять в гибели людей при оползнях

4 мая 2017, 14:25       Комментарии

Госорганы и учреждения оказывают помощь пострадавшим в результате схода оползня в селе Аюу Узгенского района Ошской области.
29 апреля примерно в 06:40 в селе Аюу сельского округа Зергер Узгенского района сошел оползень объемом 200 тыс. кубометров, накрывший семь жилых домов, в одном из которых никто не проживал. По предварительной информации, под оползнем погибли 24 человека.
Социальный фонд выражает искренние и глубокие соболезнования семьям и близким погибших в результате схода оползня в селе Аюу Узгенского района Ошской области.
Соцфонд глубоко скорбит и разделяет боль и горечь невосполнимой утраты. В связи с этим коллектив Соцфонда принял решение перечислить однодневную зарплату, сумму в размере 779 514 сомов на специальный счет.

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