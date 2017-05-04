4 мая 2017, 14:25 Комментарии

Госорганы и учреждения оказывают помощь пострадавшим в результате схода оползня в селе Аюу Узгенского района Ошской области.

29 апреля примерно в 06:40 в селе Аюу сельского округа Зергер Узгенского района сошел оползень объемом 200 тыс. кубометров, накрывший семь жилых домов, в одном из которых никто не проживал. По предварительной информации, под оползнем погибли 24 человека.

Социальный фонд выражает искренние и глубокие соболезнования семьям и близким погибших в результате схода оползня в селе Аюу Узгенского района Ошской области.

Соцфонд глубоко скорбит и разделяет боль и горечь невосполнимой утраты. В связи с этим коллектив Соцфонда принял решение перечислить однодневную зарплату, сумму в размере 779 514 сомов на специальный счет.