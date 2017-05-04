В Чон-Алайском районе вновь зарегистрировано землетрясение силой 4 балла

4 мая 2017, 14:22 Комментарии

На границе Кыргызстана и Таджикистана 4 мая в 12:57 вновь зарегистрировано землетрясение силой в эпицентре 4 балла. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В селах Алга, Кара-Тейит Чон-Алайского района ощущались толчки силой 3,5-4 балла, в селе Карамык - 3,5 балла.

По предварительным данным, разрушений нет.

Утром 3 мая на кыргызско-таджикской границе произошло землетрясение силой 6-7 баллов в эпицентре. Позднее сообщалось о некоторых зданиях, пострадавших в результате землетрясения, и погибших овцах.