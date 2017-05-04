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В Чон-Алайском районе вновь зарегистрировано землетрясение силой 4 балла

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424238-ru.html

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Институт сейсмологии: В этом году не ожидается сильных землетрясений

4 мая 2017, 14:22       Комментарии

На границе Кыргызстана и Таджикистана 4 мая в 12:57 вновь зарегистрировано землетрясение силой в эпицентре 4 балла. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
В селах Алга, Кара-Тейит Чон-Алайского района ощущались толчки силой 3,5-4 балла, в селе Карамык - 3,5 балла.
По предварительным данным, разрушений нет.
Утром 3 мая на кыргызско-таджикской границе произошло землетрясение силой 6-7 баллов в эпицентре. Позднее сообщалось о некоторых зданиях, пострадавших в результате землетрясения, и погибших овцах.

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