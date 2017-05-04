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По Кыргызстану 6-8 мая местами возможны дожди, на День Победы будет ясно

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424237-ru.html

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4 мая 2017, 14:32       Комментарии

По Кыргызстану 6-8 мая временами возможны дожди, грозы. Об этом сообщает Кыргызгидромет. По данным синоптиков, 6 мая местами ожидаются дожди, грозы, в высокогорных районах снег. На горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.
7-8 мая временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег, местами осадки сильные. Ветер западный 4-9 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с.
9 мая в отдельных горных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег. По остальной территории без осадков. На высокогорных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.

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