По Кыргызстану 6-8 мая местами возможны дожди, на День Победы будет ясно

4 мая 2017, 14:32 Комментарии

По Кыргызстану 6-8 мая временами возможны дожди, грозы. Об этом сообщает Кыргызгидромет. По данным синоптиков, 6 мая местами ожидаются дожди, грозы, в высокогорных районах снег. На горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.

7-8 мая временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег, местами осадки сильные. Ветер западный 4-9 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с.

9 мая в отдельных горных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег. По остальной территории без осадков. На высокогорных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.