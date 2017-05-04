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Атамбаев поручил сократить количество аварий на дорогах страны

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424236-ru.html

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Атамбаев: Совбез должен обеспечить безопасность людей на дорогах страны

Садыр Жапаров останется под стражей до 28 мая

4 мая 2017, 14:20       Комментарии

БИШКЕК, 4 мая - Sputnik. Президент Алмазбек Атамбаев поручил Совету безопасности принять меры по снижению аварий и обеспечению безопасности людей на дорогах страны, сообщила пресс-служба главы государства.
В четверг президент принял секретаря Совбеза Темира Джумакадырова, который проинформировал его о состоянии системы национальной безопасности и мерах, принимаемых для укрепления обороноспособности страны. Темир Джумакадыров также доложил президенту, как реализуются мероприятия по устранению коррупционных рисков в правоохранительных органах.
Атамбаев подчеркнул, что наряду с этим секретариату Совета безопасности необходимо уделять должное внимание ситуации на дорогах и координировать работу госорганов по выработке мер для снижения уровня аварийности.
Министр внутренних дел Улан Исраилов ранее проинформировал, что за три месяца текущего года в Кыргызстане произошло 1 169 аварий. В них погибли 148 человек (в том числе восемь детей), 1 686 получили травмы (221 ребенок). Основные причины ДТП - превышение скорости и выезд на встречную полосу.

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