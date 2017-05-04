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В Оше за счет Узбекистана будет построена новая современная школа на 630 мест

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-oshe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424235-ru.html

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4 мая 2017, 14:24       Комментарии

Мэр города Ош Айтмамат Кадырбаев накануне, 3 мая, провел встречу с представителями строительной компании ООО "Трест-12" и проектной организации ГУП "Узшахарсозлик ЛИТИ" из города Ташкент, на которой был обсужден проект строительства новой современной школы на 630 мест. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Оша.
В ходе встречи градоначальник отметил важность строительства школы для улучшения развития дружественных отношений между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан.
"Мэрия города Ош выделила земельный участок на одной из центральной улиц города общей площадью 1,11 га. Согласно проекту общая площадь застройки составит 3851 м2. Это важная и нужная работа еще больше сплотит наши народы и позволит построить общее будущее на укреплении дружбы, взаимопонимания и взаимоподдержки двух народов", — отметил Айтмамат Кадырбаев.
Согласно проектной документации, новая современная школа будет иметь все необходимое: спортивный и актовый залы, комнаты труда, комнаты врача, столовую и летний спортивный комплекс и многое другое. Также трехэтажное здание будет иметь на каждом этаже лаборатории и мастерские комнаты. Начало строительных работ запланировано на ближайшее время.

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