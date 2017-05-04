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Контрабанда лука задержана на юге Кыргызстана

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/kontra...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424234-ru.html

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4 мая 2017, 14:25       Комментарии

Сотрудниками оперативной таможни "Юг" выявлен факт незаконного ввоза репчатого лука, сообщает пресс-служба ГТС.
По данным ведомства, груз задержан на дороге Баткен – Ош.
"Водитель фуры, перевозивший лук не смог предоставить товаросопроводительные документы, оформленные в таможенном отношении, подтверждающие легальность ввоза данного товара на таможенную территорию ЕАЭС. Общая стоимость лука составила 366 тыс. 080 сомов. Материалы дела переданы в прокуратуру Ошской области", – говорится в сообщении.

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