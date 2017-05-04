Контрабанда лука задержана на юге Кыргызстана

4 мая 2017, 14:25 Комментарии

Сотрудниками оперативной таможни "Юг" выявлен факт незаконного ввоза репчатого лука, сообщает пресс-служба ГТС.

По данным ведомства, груз задержан на дороге Баткен – Ош.

"Водитель фуры, перевозивший лук не смог предоставить товаросопроводительные документы, оформленные в таможенном отношении, подтверждающие легальность ввоза данного товара на таможенную территорию ЕАЭС. Общая стоимость лука составила 366 тыс. 080 сомов. Материалы дела переданы в прокуратуру Ошской области", – говорится в сообщении.