Всемирный банк выдаст грант на развитие аудита и финансовой отчетности в Кыргызстане

4 мая 2017, 14:32 Комментарии

Алмазбек Атамбаев подписал Закон "О атификации письма-соглашения между Кыргызской Республикой и Международной ассоциацией развития (Всемирный банк) о предоставлении гранта в целях реализации проекта по развитию аудита и финансовой отчетности в КР, подписанного 5 декабря 2016 года в городе Бишкек", сообщает пресс-служба президента.

Закон принят Жогорку Кенешем 5 апреля 2017 года.

"Целью вышеуказанного проекта является содействие достижению целей Стратегии развития корпоративной финансовой отчетности и аудита в КР на 2014-2020 годы и Плана мероприятий по ее реализации посредством реализации трех ее компонентов, посвященных рационализации и более четкому формулированию законодательной базы, и использованию международных стандартов; наращиванию институционального потенциала в важнейших регулирующих органах и пилотных государственных предприятиях; модернизации системы образования в сфере бухгалтерского учета и повышения финансовой грамотности различных заинтересованных групп в стране", – говорится в сообщении.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.