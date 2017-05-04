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Всемирный банк выдаст грант на развитие аудита и финансовой отчетности в Кыргызстане

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/vsemir...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424233-ru.html

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4 мая 2017, 14:32       Комментарии

Алмазбек Атамбаев подписал Закон "О атификации письма-соглашения между Кыргызской Республикой и Международной ассоциацией развития (Всемирный банк) о предоставлении гранта в целях реализации проекта по развитию аудита и финансовой отчетности в КР, подписанного 5 декабря 2016 года в городе Бишкек", сообщает пресс-служба президента.
Закон принят Жогорку Кенешем 5 апреля 2017 года.
"Целью вышеуказанного проекта является содействие достижению целей Стратегии развития корпоративной финансовой отчетности и аудита в КР на 2014-2020 годы и Плана мероприятий по ее реализации посредством реализации трех ее компонентов, посвященных рационализации и более четкому формулированию законодательной базы, и использованию международных стандартов; наращиванию институционального потенциала в важнейших регулирующих органах и пилотных государственных предприятиях; модернизации системы образования в сфере бухгалтерского учета и повышения финансовой грамотности различных заинтересованных групп в стране", – говорится в сообщении.
Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

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