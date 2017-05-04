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Сотрудниками таможни выявлен факт незаконного ввоза репчатого лука – ГТС КРСотрудниками таможни выявлен факт незаконного ввоза репчатого лука – ГТС КРGoogle предупредила о вредоносной программе под видом Google DocsGoogle предупредила о вредоносной программе под видом Google Docs

Таможня пресекла незаконный ввоз лука на территорию ЕАЭС

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359385_ta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424231-ru.html

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Таможенники Кыргызстана пресекли попытку незаконного ввоза лекарств

4 мая 2017, 14:03       Комментарии

Сотрудниками оперативной таможни "Юг" выявлен факт незаконного ввоза репчатого лука. Об этом сообщает пресс-служба ГТС КР.
Сотрудниками оперативной таможни "Юг" в районе с. Кызыл-Кыштак Кара-Суйского района на автодороге Баткен – Ош было проверено грузовое автотранспортное средство марки "МАН" с государственными номерными знаками КР под управлением гражданина КР Н.Т.
При осмотре грузового отсека автотранспортного средства был обнаружен товар "лук репчатый". В момент остановки водитель не смог предоставить какие-либо сопроводительные документы, подтверждающие легальность ввоза данного товара на таможенную территорию ЕАЭС. Общая стоимость товара - лука репчатого - составляет 366 тыс. 80 сомов.
Материалы дела переданы в прокуратуру Ошской области для передачи по подследственности.

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