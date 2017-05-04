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Атамбаев поручил сократить количество аварий на дорогах страныАтамбаев поручил сократить количество аварий на дорогах страныТаможня пресекла незаконный ввоз лука на территорию ЕАЭСТаможня пресекла незаконный ввоз лука на территорию ЕАЭС

Сотрудниками таможни выявлен факт незаконного ввоза репчатого лука – ГТС КР

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/sotrudnik...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424230-ru.html

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4 мая 2017, 14:10       Комментарии

Бишкек, 4 мая /Кабар/. Сотрудниками оперативной таможни "Юг" выявлен факт незаконного ввоза репчатого лука, сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы (ГТС) КР.
В ходе проведения плановых мероприятий, направленных на выявление и пресечение каналов незаконного ввоза товаров на таможенную территорию ЕАЭС, сотрудниками оперативной таможни "Юг", в районе с. Кызыл-Кыштак Кара-Сууйского района, на автодороге Баткен – Ош, было проверено грузовое автотранспортное средство марки "МАН" с государственными номерными знаками КР под управлением гражданина КР Н.Т..
При осмотре грузового отсека вышеуказанного автотранспортного средства был обнаружен товар: лук репчатый, в момент остановки водитель не смог предоставить какие-либо товаросопроводительные документы, оформленные в таможенном отношении, подтверждающие легальность ввоза данного товара на таможенную территорию ЕАЭС, общая стоимость товара - лук репчатый составляет 366 тыс 80 сом.
Материалы дела переданы в прокуратуру Ошской области для передачи по подследственности.

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