Сотрудниками таможни выявлен факт незаконного ввоза репчатого лука – ГТС КР

4 мая 2017, 14:10 Комментарии

Бишкек, 4 мая /Кабар/. Сотрудниками оперативной таможни "Юг" выявлен факт незаконного ввоза репчатого лука, сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы (ГТС) КР.

В ходе проведения плановых мероприятий, направленных на выявление и пресечение каналов незаконного ввоза товаров на таможенную территорию ЕАЭС, сотрудниками оперативной таможни "Юг", в районе с. Кызыл-Кыштак Кара-Сууйского района, на автодороге Баткен – Ош, было проверено грузовое автотранспортное средство марки "МАН" с государственными номерными знаками КР под управлением гражданина КР Н.Т..

При осмотре грузового отсека вышеуказанного автотранспортного средства был обнаружен товар: лук репчатый, в момент остановки водитель не смог предоставить какие-либо товаросопроводительные документы, оформленные в таможенном отношении, подтверждающие легальность ввоза данного товара на таможенную территорию ЕАЭС, общая стоимость товара - лук репчатый составляет 366 тыс 80 сом.

Материалы дела переданы в прокуратуру Ошской области для передачи по подследственности.