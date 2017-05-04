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А.Атамбаев выступает за увеличение сроков хранения деклараций государственных и муниципальных руководителей высшего звена

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424229-ru.html

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4 мая 2017, 13:48       Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев выступает за значительное увеличение сроков хранения деклараций государственных и муниципальных руководителей высшего звена. Об этом 4 мая сообщил заведующий отделом информационной политики Аппарата президента Алмазбек Усенов.
По его словам, согласно существующим нормам, декларации государственных и муниципальных служащих хранятся лишь в течение 6 лет, по истечению которых они подлежат уничтожению.
"Учитывая, что общество сегодня справедливо требует от чиновников не только открытости в работе, но и раскрытия источников своих доходов, А.Атамбаев выступает за увеличение сроков хранения деклараций. Глава государства поддерживает людей, которых обоснованно интересует, каким образом, порой в очень короткие сроки, обогатились отдельные политики, не скрывающие сегодня своего многомиллионного имущества. Президент считает, что необходимо добиться эффективной работы системы открытости и прозрачности доходов высших должностных лиц, и их подотчетности перед обществом", - сказал А.Усенов.

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