Пакистан планирует построить современный медицинский колледж в Бишкеке

4 мая 2017, 13:47 Комментарии

Пакистан заинтересован в строительстве современного международного медицинского колледжа в Бишкеке. Об этом на встрече с министром здравоохранения КР Талантбеком Батыралиевым заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Пакистан в Кыргызской Республике господин Кази-Хабиб-Ур-Рахман.

Сообщается, что пакистанская сторона выразила готовность расширить сотрудничество в области здравоохранения. Для повышения качества подготовки медицинских специалистов Пакистан предложил в Бишкеке современный международный медицинский колледж.

По словам главы Минздрава Талантбека Батыралиева, министерство готово сотрудничать в повышении квалификации кадровых ресурсов, обмене опытом между специалистами, а также во вливании инвестиций в сектор здравоохранения путем строительства медицинских, образовательных учреждений и фармацевтических предприятий.

"Актуальность данного вопроса возрастает в связи со вступлением Кыргызстана в ЕАЭС и расширением международного сотрудничества Кыргызской Республики во всем мире. Экспорт знаний актуален не только для Кыргызстана, но и для всего мира. Главное, чтобы в данном университете студентов обеспечивали качественным образованием, соответствующим международным стандартам, со своей современной клинической базой, спортивным комплексом и студенческим городком", — отметил Талантбек Батыралиев.

Отметим, встреча состоялась накануне, 3 мая, в министерстве здравоохранения КР.