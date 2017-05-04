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Google предупредила о вредоносной программе под видом Google Docs

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/google...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424227-ru.html

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4 мая 2017, 13:52       Комментарии

Google предупредила пользователей почтового сервиса Gmail о вредоносной рассылке, приходящей под видом Google Docs, пишет "Дождь".
"Мы расследуем фишинговые сообщения, которые выглядят как Google Docs. Мы призываем вас не кликать на письма и сообщать о них в Gmail как о фишинге", – говорится в сообщении.
По данным TechCrunch, сообщения приходили пользователям от имени их знакомых, а при переходе по ссылке программа требовала разрешить ей доступ к адресной книге и письмам. Вредоносное программное обеспечение затем использовало найденные контакты для дальнейшей рассылки.
Google также заявила, что уже удалила аккаунты нарушителей и остановила вредоносную рассылку.

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