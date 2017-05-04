Кто такие инакомыслящие в Кыргызстане?

4 мая 2017, 13:38 Комментарии

Нынче модно говорить о преследовании инакомыслия в Кыргызстане, точнее кричать и посыпать пеплом. Иногда складывается впечатление, что в стране запылали костры Святой инквизиции, куда после пыток тащат тех, кто мыслит иначе. Только вот вопрос в том, что имеют в виду те, кто говорит о преследовании инакомыслия у нас.

Инквизиция преследовала тех, кто выступал против христианского вероучения, против католицизма, отвергал и предлагал совсем другой (иной) взгляд на природу, на общество. А некоторые и вовсе были атеистами, то есть инакомыслие – это диаметрально противоположный взгляд, совсем другая идеология и даже философия. В нашем случае к инакомыслящим можно отнести последователей радикальных религиозных течений, которые предлагают совсем иное социальное устройство и другую форму государственного управления.

Можно ли отнести ныне называющих себя оппозиционными политиков Кыргызстана? Увы, нет. Инакомыслие у этих людей, как правило, проявляется только тогда, когда их по каким-то причинам отодвигают от влияния на принятие государственных решений или же от заветного государственного пирога, от которого эти политики привыкли откусывать регулярно.

В итоге эти люди становятся в позу, быстро перекрашиваются в цвет якобы оппозиции, на самом деле, мечтая вновь вернуть себе статус и положение, которые позволяли бы им удовлетворять личные амбиции и корыстные интересы. И тогда странным образом срабатывает способность у этих людей к новоязу. Уголовное преследование за коррупцию они начинают преподносить как преследование по политическим мотивам. Таким же образом новояз начинает работать в отношении нормального применения законов страны.

Иски против СМИ, которые перешагнув через общепринятые традиционные журналистские стандарты, пытаются нанести ущерб репутации человека (неважно, президент или простой гражданин) окрашивают в мрачные тона и начинают трубить о борьбе власти против независимых журналистов. Только как можно назвать независимым журналиста, который явно настроен тенденциозно и готов без проверки писать различные пасквили. При этом вся писанина такого журналиста однобокая.

Как можно писать о "Гремучей змее", понимая, что псевдодонесение спецслужб Турции уже с первых слов юристов Текебаева вызывает, мягко говоря, смешанные чувства. Было бы понятно, если бы журналист, выслушав юристов, обратился к мнению тех, кого пытались опорочить. Нет, надо все выдать за чистую монету в утвердительном тоне. И это у нас называется инакомыслием! Если разобраться, нет здесь иного мнения, а есть чистой монеты клевета. Теперь юристам Текебаева придется доказывать подлинность документа, который вызвал шок в Турции, а посол этой страны назвал его фейком.

Взять, например, ныне оппозиционного журналиста Нарына Айыпа. Любит он порассуждать о тяжелой ситуации со свободой слова в Кыргызстане. А ведь этот человек был одним из тех, кто формировал общественное мнение в стране во времена Бакиевых, занимая пост директора государственного информационного агентства "Кабар". Между тем он молчал, когда был жестоко убит его покровитель Медет Садыркулов, когда убили Геннадия Павлюка, когда без суда и следствия закрывали оппозиционные СМИ. А сейчас Айып - рупор "инакомыслящих". Странно, когда критикуют КТРК такие, как он, который после революции 2010 года занимал пост главного продюсера информационной службы данного телеканала.

А теперь без стеснения называет КТРК "черным ящиком".

Или же Кайыргуль Урумканова, которая возглавляла КТРК во времена Бакиевых, и как раз в тот период, когда шельмование оппозиции и откровенная ложь государственной пропаганды достигли апогея и все обернулось свержением тирана. И этих людей можно называть инакомыслящими?

Хотя, конечно, они были инакомыслящими во времена Бакиевых, когда до небес возносили мудрость свергнутого президента и идеологически обосновывали возможность установления в стране династии. Это касается и ныне очень грамотного в конституционном праве Зайнидина Курманова, спикера парламента при Бакиеве и активного члена печально известной партии "Ак Жол". Тогда они мыслили иначе вопреки здравомыслию, хотели возродить подобие Кокандского ханства в стране.

Инакомыслие наблюдается и у Аиды Саляновой, на глазах рушится образ "борца с коррупцией". Иное мышление у бывшего генпрокурора появилось сразу после уголовных дел в отношении ее супруга. А после уголовного дела в отношении нее Салянова стала еще больше инакомыслящей.

Инакомыслящими называют себя и бывшие члены временного правительства. Они начали мыслить иначе сразу же после того, как Атамбаев поднял вопрос об их грешках, о мародерстве, банковских ячейках. А с катушек они сорвались тогда, когда Атамбаев потребовал у генпрокурора "оживить" статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении. Вопросов в обществе накопилось достаточно о происхождении богатств у ряда высокопоставленных чиновников временного правительства. Каким образом они, занимая госдолжности, за несколько лет превратились в состоятельных людей?

Вот такие у нас инакомыслящие, как они себя называют. Но где же инакомыслие? Какую реальную альтернативу развития страны, кроме призывов против Атамбаева, эти люди предлагают? Где лозунги, которые отражают иное мнение, которое идет вразрез ныне властвующим политическим, экономическим воззрениям? К сожалению, нет и не будет.

Поэтому, когда говорят, что в стране преследуют инакомыслящих, надо просто смотреть, в чем суть событий. У нас нишу оппозиции сейчас занимают люди, которые мыслят через призму своих амбиций и корысти, и все обычно сводится к мысли как-нибудь прорваться к власти. А потом можно и погуглить, найти что-то и кинуть народу, чтобы отвлечь.