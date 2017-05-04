Депутат: Лучший способ избежать ответственности - обвинять жителей

4 мая 2017, 13:42 Комментарии

Лучший способ избежать ответственности за гибель людей в селе Аюу, это обвинять самих жителей в том, что они не переехали. Об этом сегодня, 4 мая, сказала депутат Наталья Никитенко ("Ата Мекен") на заседании Жогорку Кенеша.

Как заметила парламентарий, ее возмутил тот факт, что правительству якобы только сейчас стало известно о том, что территорию страны горы занимают 90% и она в сейсмоопасной зоне. Все это было известно и ранее. Но при этом в республике нет стратегии национальной безопасности.

Она добавила, что население страны с каждым годом растет и вместе с этим проблемы с выделением земельных участков.

"А сейчас самый легкий способ избежать ответственности - это обвинять самих граждан, что они не переехали. Это неправильно, народ платит налог, за счет чего обеспечивается все правительство, в том числе и парламент. Легко им выдать по 200 тыс. сомов и бумагу о переселении. А потом им еще и надо кормить семью. Давайте попробуем депутату или чиновнику дать эти 200 тыс. и сказать, чтобы он сам построил дом", - возмутилась депутат.

Она добавила, что, возможно, этой суммы мало и нужно провести анализ, возможно, жители просто не успели переехать.

Отметим, сегодня парламент заслушивает информацию правительства по факту чрезвычайной ситуации, произошедшей в селе Аюу сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области.

Напомним, ранее МЧС сообщал о том, что жителей Аюу предупреждали о необходимости переехать в безопасное место.