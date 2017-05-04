Доллар США: 67.6850 (-0.065) 
Евро: 73.8579 (-0.1048) 
Золото: 40.32 $/гр (-0.05) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Пакистан планирует построить современный медицинский колледж в БишкекеПакистан планирует построить современный медицинский колледж в БишкекеИБР разработает стратегию сотрудничества с Кыргызстаном на 3 годаИБР разработает стратегию сотрудничества с Кыргызстаном на 3 года

Депутат: Лучший способ избежать ответственности - обвинять жителей

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359380_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424225-ru.html

Похожие новости

В течение 10 дней рассмотрят ответственность чиновников по ЧС в селе Аюу

Депутат считает, что неправильно только правительство обвинять в гибели людей при оползнях

Президенту доложили о мерах по укреплению обороноспособности Кыргызстана

Депутат считает необходимым привлечь к ответственности членов правительства за невыделение НАН средств на проведение полевых исследований

В парламенте предлагают рассмотреть ответственность министра ЧС и его замов

4 мая 2017, 13:42       Комментарии

Лучший способ избежать ответственности за гибель людей в селе Аюу, это обвинять самих жителей в том, что они не переехали. Об этом сегодня, 4 мая, сказала депутат Наталья Никитенко ("Ата Мекен") на заседании Жогорку Кенеша.
Как заметила парламентарий, ее возмутил тот факт, что правительству якобы только сейчас стало известно о том, что территорию страны горы занимают 90% и она в сейсмоопасной зоне. Все это было известно и ранее. Но при этом в республике нет стратегии национальной безопасности.
Она добавила, что население страны с каждым годом растет и вместе с этим проблемы с выделением земельных участков.
"А сейчас самый легкий способ избежать ответственности - это обвинять самих граждан, что они не переехали. Это неправильно, народ платит налог, за счет чего обеспечивается все правительство, в том числе и парламент. Легко им выдать по 200 тыс. сомов и бумагу о переселении. А потом им еще и надо кормить семью. Давайте попробуем депутату или чиновнику дать эти 200 тыс. и сказать, чтобы он сам построил дом", - возмутилась депутат.
Она добавила, что, возможно, этой суммы мало и нужно провести анализ, возможно, жители просто не успели переехать.
Отметим, сегодня парламент заслушивает информацию правительства по факту чрезвычайной ситуации, произошедшей в селе Аюу сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области.
Напомним, ранее МЧС сообщал о том, что жителей Аюу предупреждали о необходимости переехать в безопасное место.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум