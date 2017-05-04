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Ратифицировано соглашение с МАР о предоставлении гранта на развитие аудита и финотчетности в КР

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/ratifitci...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424224-ru.html

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4 мая 2017, 13:30       Комментарии

Бишкек, 4 мая /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал Закон КР "О ратификации письма-соглашения между КР и Международной ассоциацией развития (МАР) (Всемирный банк) о предоставлении гранта в целях реализации проекта по развитию аудита и финансовой отчетности в КР, подписанного 5 декабря 2016 года в городе Бишкек". Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.
Закон принят Жогорку Кенешем 5 апреля 2017 года.
Целью вышеуказанного проекта является содействие достижению целей Стратегии развития корпоративной финансовой отчетности и аудита в КР на 2014-2020 годы и Плана мероприятий по ее реализации посредством реализации трех ее компонентов, посвященных:
- рационализации и более четкому формулированию законодательной базы, и использованию международных стандартов;
- наращиванию институционального потенциала в важнейших регулирующих органах и пилотных государственных предприятиях;
- модернизации системы образования в сфере бухгалтерского учета и повышения финансовой грамотности различных заинтересованных групп в стране.
Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

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