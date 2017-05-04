ИБР разработает стратегию сотрудничества с Кыргызстаном на 3 года

4 мая 2017, 13:39 Комментарии

Бишкек, 4 мая /Кабар/. В Джидде, Королевство Саудовской Аравии (КСА), Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в КСА Абдилатиф Жумабаев встретился с Вице-президентом Группы Исламского Банка Развития (ИБР) Мансур Мухтар. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

В ходе встречи были обсуждены вопросы подготовки визита делегации КР во главе с Первым вице-премьер-министром М.Абулгазиева на Ежегодной встрече Группы ИБР 14-18 мая 2017 года в г.Джидда, КСА, а также развития сотрудничества между КР и ИБР. Выражена благодарность руководству ИБР за начатую работу по поставке 5 мобильных клиник с участием норвежской компании NORMECA AS и просьба по возможности ускорить доставку их в Кыргызстан к 31 августа 2017 года.

Информировали о готовности Правительства КР принять в 2017 году в рамках проведения Третьего круглого стола с участием членов Арабской Координационной Группы (АКГ), 11-12 июля 2017 года в г. Бишкек, Президента ИБР Бандар M.Х.Хаджар и что соответствующее официальное приглашение будет направлено по дипломатическим каналам в ближайшее время.

Выражена уверенность, что визит Президента ИБР послужит импульсом для дальнейшего укрепления сотрудничества между КР и ИБР и создадут основу для углубления двустороннего сотрудничества.

ИБР информировал, что будет разработана Стратегия сотрудничества ИБР и КР на 3 года с целью мобилизации новых финансовых ресурсов для КР, что команда экспертов ИБР намерена в следующем месяце посетить Бишкек для проведения консультаций с Правительством КР.