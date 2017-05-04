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В Кыргызстане массовые оползни повторяются каждые 10-11 лет – Институт сейсмологииВ Кыргызстане массовые оползни повторяются каждые 10-11 лет – Институт сейсмологии

Депутат предлагает привлечь певцов для высадки деревьев, которые могут предотвратить оползни

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424222-ru.html

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4 мая 2017, 13:18       Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Аида Касымалиева (СДПК) предлагает привлечь певцов для высадки деревьев, которые могут предотвратить оползни.
На заседании парламента 4 мая она отметила, что гражданам, которые должны переселиться из опасных зон, не нравятся выделяемые им земли.
"Я предложила законопроект, в котором предполагается введение моратория на трансформацию земель вокруг аэропортов. Но есть же земля, которую можно использовать для заселения рядом с селами", - сказала депутат.
Кроме того, она предложила подумать о высадке растений, которые своим корнями удерживают почву до 10 тыс. кг. "Об этом мне рассказала дочка, которая узнала о растении в школе. Также я предлагаю начать высадку деревьев с помощью певцов и молодежи. Надо начать воспитывать в детях экологическую грамотность", - добавила А.Касымалиева.

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