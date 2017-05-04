Депутат предлагает привлечь певцов для высадки деревьев, которые могут предотвратить оползни

4 мая 2017, 13:18 Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Аида Касымалиева (СДПК) предлагает привлечь певцов для высадки деревьев, которые могут предотвратить оползни.

На заседании парламента 4 мая она отметила, что гражданам, которые должны переселиться из опасных зон, не нравятся выделяемые им земли.

"Я предложила законопроект, в котором предполагается введение моратория на трансформацию земель вокруг аэропортов. Но есть же земля, которую можно использовать для заселения рядом с селами", - сказала депутат.

Кроме того, она предложила подумать о высадке растений, которые своим корнями удерживают почву до 10 тыс. кг. "Об этом мне рассказала дочка, которая узнала о растении в школе. Также я предлагаю начать высадку деревьев с помощью певцов и молодежи. Надо начать воспитывать в детях экологическую грамотность", - добавила А.Касымалиева.