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В Ноокенском районе открылся магазин бесплатных товаров для нуждающихся

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359376_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424221-ru.html

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4 мая 2017, 12:52       Комментарии

В Ноокенском районе Джалал-Абадской области открылся магазин бесплатных товаров для нуждающихся семей. Об этом "ВБ" рассказал пресс-секретарь ДУМК Максат Атабаев.
По его словам, магазин будет работать на благотворительной основе.
"Местные спонсоры будут оказывать финансовую поддержку и обеспечивать магазин товарами. В магазине будет список семей, которые нуждаются, и они могут в любое время в магазине бесплатно получить продукты питания и одежду", - рассказал Атабаев.
Он добавил, что в будущем такие магазины будут открыты и в других селах района.

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