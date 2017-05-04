Письма с фронта. Даир Асанов: Я хочу быть свидетелем Великой Победы

4 мая 2017, 12:55 Комментарии

Ежегодно 9 мая весь мир чествует ветеранов Великой Отечественной войны. Каждый раз в преддверии Дня Победы мы вспоминаем подвиги наших отцов, дедов и прадедов. Государственный архив Кыргызстана собрал письма героев, подаривших нам победу над фашизмом, а "ВБ" публикует их.

Герой Советского Союза, генерал-майор Даир Асанов в своих письмах родителям писал: "Я не пожалею своей жизни, чтобы оправдать ее".

"Живущим на далекой золотой земле, моим родителям, отцу Божоку и маме Айше! Как вы, все ли у вас хорошо? Доходят ли мои письма до вас? А я борюсь с немецким врагом. Очень надеюсь, что за короткое время немец будет разбит и мы вернемся домой с победой. Я хотел спросить, доходят ли до вас письма от ребят, ушедших в армию? Передавайте привет родным, знакомым, братьям, сестрам, тетям. Я хочу вам сказать следующее: в четырехчасовом бою над немецко-фашистским врагом я уничтожил восемь танков, шесть бронемашин и убил 40 немецких автоматчиков. Когда вернусь домой, расскажу вам подробности. Не скучайте сильно по мне. Я хочу стать свидетелем Великой Победы над немецко-фашистской армией и вернуться домой".

Источник: сайт государственного архива.