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Письма с фронта. Даир Асанов: Я хочу быть свидетелем Великой Победы

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359336_pi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424220-ru.html

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В Китае появилась вторая Великая стена

4 мая 2017, 12:55       Комментарии

Ежегодно 9 мая весь мир чествует ветеранов Великой Отечественной войны. Каждый раз в преддверии Дня Победы мы вспоминаем подвиги наших отцов, дедов и прадедов. Государственный архив Кыргызстана собрал письма героев, подаривших нам победу над фашизмом, а "ВБ" публикует их.
Герой Советского Союза, генерал-майор Даир Асанов в своих письмах родителям писал: "Я не пожалею своей жизни, чтобы оправдать ее".
"Живущим на далекой золотой земле, моим родителям, отцу Божоку и маме Айше! Как вы, все ли у вас хорошо? Доходят ли мои письма до вас? А я борюсь с немецким врагом. Очень надеюсь, что за короткое время немец будет разбит и мы вернемся домой с победой. Я хотел спросить, доходят ли до вас письма от ребят, ушедших в армию? Передавайте привет родным, знакомым, братьям, сестрам, тетям. Я хочу вам сказать следующее: в четырехчасовом бою над немецко-фашистским врагом я уничтожил восемь танков, шесть бронемашин и убил 40 немецких автоматчиков. Когда вернусь домой, расскажу вам подробности. Не скучайте сильно по мне. Я хочу стать свидетелем Великой Победы над немецко-фашистской армией и вернуться домой".
Источник: сайт государственного архива.

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