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В Кыргызстане необходимо переселить 3645 семей с опасных зон

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359375_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424219-ru.html

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4 мая 2017, 13:01       Комментарии

В Кыргызстане необходимо переселить 3 645 семей с опасных зон. Об этом сегодня, 4 мая, сообщил вице-премьер-министр Жениш Разаков на заседании Жогорку Кенеша.
По его словам, по стране 2 093 семьи получили ссуды и обязаны переехать в безопасные районы. Однако, получив помощь от государства, люди не спешат с переездом, так как их не устраивают новые земли, выделенные властями.
В настоящее время 732 семьи также необходимо обеспечить земельными участками и выдать ссуду на строительство домов.
По данным заместителя министра чрезвычайных ситуаций Калыса Ахматова, к настоящему времени уже переселены 1888 семей.
Отметим, сегодня парламент заслушивает информацию правительства по факту чрезвычайной ситуации, произошедшей в селе Аюу сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области.

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