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Атамбаев: Совбез должен обеспечить безопасность людей на дорогах страны

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359379_at...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424218-ru.html

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4 мая 2017, 13:06       Комментарии

Алмазбек Атамбаев сегодня, 4 мая, принял секретаря Совета безопасности страны Темира Джумакадырова. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
В ходе встречи глава государства был проинформирован о состоянии национальной безопасности и принимаемых мерах по укреплению обороноспособности страны. Джумакадыров также доложил президенту о реализации мероприятий, нацеленных на демонтаж коррупционных рисков в государственных органах и ходе реформы системы правоохранительных органов страны.
Атамбаев подчеркнул, что наряду с дальнейшей реализацией таких стратегических задач, как повышение эффективности органов внутренних дел и реформа армии, секретариату Совета безопасности необходимо уделять должное внимание и обеспечить четкую координацию работы соответствующих органов по выработке действенных мер для снижения аварийности и обеспечения безопасности людей на дорогах страны.

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