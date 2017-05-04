Атамбаев: Совбез должен обеспечить безопасность людей на дорогах страны

4 мая 2017, 13:06 Комментарии

Алмазбек Атамбаев сегодня, 4 мая, принял секретаря Совета безопасности страны Темира Джумакадырова. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

В ходе встречи глава государства был проинформирован о состоянии национальной безопасности и принимаемых мерах по укреплению обороноспособности страны. Джумакадыров также доложил президенту о реализации мероприятий, нацеленных на демонтаж коррупционных рисков в государственных органах и ходе реформы системы правоохранительных органов страны.

Атамбаев подчеркнул, что наряду с дальнейшей реализацией таких стратегических задач, как повышение эффективности органов внутренних дел и реформа армии, секретариату Совета безопасности необходимо уделять должное внимание и обеспечить четкую координацию работы соответствующих органов по выработке действенных мер для снижения аварийности и обеспечения безопасности людей на дорогах страны.