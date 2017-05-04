Доллар США: 67.6850 (-0.065) 
Евро: 73.8579 (-0.1048) 
Золото: 40.32 $/гр (-0.05) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Кыргызстане массовые оползни повторяются каждые 10-11 лет – Институт сейсмологииВ Кыргызстане массовые оползни повторяются каждые 10-11 лет – Институт сейсмологииРСК Банк возглавляет рейтинг коммерческих банков по комиссионным доходамРСК Банк возглавляет рейтинг коммерческих банков по комиссионным доходам

В течение 10 дней рассмотрят ответственность чиновников по ЧС в селе Аюу

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359377_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424217-ru.html

Похожие новости

Депутат считает необходимым привлечь к ответственности членов правительства за невыделение НАН средств на проведение полевых исследований

В парламенте предлагают рассмотреть ответственность министра ЧС и его замов

Чиновники хотят отобрать у ветеранов гостиницу "Семетей" и забрать их штаб

Правила рассмотрения ЕЭК заявлений потребителей о нарушении их прав организациями железнодорожного транспорта

Ответственность за взрыв в Кабуле взяла на себя группировка ИГ

4 мая 2017, 13:09       Комментарии

В течение 10 дней правительство рассмотрит ответственность местных чиновников по гибели 24 человек в селе Аюу, где сошел оползень. Об этом сегодня, 4 мая, сообщил вице-премьер министр Жениш Разаков на заседании Жогорку Кенеша.
Отметим, парламент заслушивает информацию правительства по факту чрезвычайной ситуации, произошедшей в селе Аюу сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области.
В ходе заседания депутаты поинтересовались, почему вся критика звучит только в адрес МЧС, помимо этого есть и губернатор, и аким этого региона, у которых основной задачей является работа со своим народом на местах.
Почему местные власти ничего не предпринимали, после этого аким района не имеет морального права занимать эту должность", - отметили в парламенте.
На что Разаков, отвечая на вопросы депутатов, отметил, что в течение 10 дней будут рассмотрены вопросы ответственности местных чиновников.
Напомним, 29 апреля, около 7.20 утра сошедший оползень накрыл семь жилых домов. По данным МЧС, один из домов был нежилым, в остальных шести домах находились 24 человека, среди них 9 детей.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум