В течение 10 дней рассмотрят ответственность чиновников по ЧС в селе Аюу

4 мая 2017, 13:09 Комментарии

В течение 10 дней правительство рассмотрит ответственность местных чиновников по гибели 24 человек в селе Аюу, где сошел оползень. Об этом сегодня, 4 мая, сообщил вице-премьер министр Жениш Разаков на заседании Жогорку Кенеша.

Отметим, парламент заслушивает информацию правительства по факту чрезвычайной ситуации, произошедшей в селе Аюу сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области.

В ходе заседания депутаты поинтересовались, почему вся критика звучит только в адрес МЧС, помимо этого есть и губернатор, и аким этого региона, у которых основной задачей является работа со своим народом на местах.

Почему местные власти ничего не предпринимали, после этого аким района не имеет морального права занимать эту должность", - отметили в парламенте.

На что Разаков, отвечая на вопросы депутатов, отметил, что в течение 10 дней будут рассмотрены вопросы ответственности местных чиновников.

Напомним, 29 апреля, около 7.20 утра сошедший оползень накрыл семь жилых домов. По данным МЧС, один из домов был нежилым, в остальных шести домах находились 24 человека, среди них 9 детей.