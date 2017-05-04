Юные девушки-программисты Кыргызстана получат возможность представить свои работы в Сан-Франциско

4 мая 2017, 12:58 Комментарии

Бишкек, 4 мая /Кабар/. В Бишкеке 7 мая впервые пройдет конкурс "Technovation Challenge" среди девушек-программистов в возрасте от 10 до 18 лет. Об этом сообщает представительство международной организации "Интерньюс" в Кыргызстане.

По данным организации в мероприятии примут участие 8 команд девушек-кодеров, которые поборются за возможность поездки в Сан-Франциско на международный престижный конкурс "TechnovationChallenge".

"Кыргызстан стал одной из 40 стран мира, которая участвует в данном мероприятии. Всего в местном конкурсе с начала января приняли участие более 140 человек, сформировавших 22 команды, из всех регионов республики. В рамках конкурса участницы вместе с наставниками не только разрабатывали приложение, но и проводили маркетинговые исследования, писали бизнес-планы, снимали видео и приобрели много новых навыков", - говорится в информационном сообщении организации.

Финалисты конкурса в сопровождении наставников получат приглашение от организаторов из Сан-Франциско, чтобы представить свои идеи на международном уровне и побороться за призовой фонд размером 10 тыс долларов США.

Во время конкурса прошедшие финалисты презентуют свои приложения, кратко расскажут о том, чему они научились и к чему стремятся.

Technovation Challenge – это международный конкурс для девочек в возрасте от 10 до 18 лет, который впервые появился в Сан-Франциско, США. Миссия Technovation — вдохновлять и обучать девочек и женщин решать реальные проблемы общества с помощью технологий, а именно через разработку мобильных приложений.