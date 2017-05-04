РСК Банк возглавляет рейтинг коммерческих банков по комиссионным доходам

4 мая 2017, 13:08 Комментарии

Одним из источников дохода для коммерческих банков является комиссионный доход за оказанные услуги. Доля дохода от данного вида деятельности у коммерческих банков в общей структуре доходов варьирует от 1 – 19%. Кроме комиссионных доходов банки имеют следующие виды источников дохода:

<li>Процентные доходы</li> <li>Доход от страховых операций</li> <li>Доход от операций с иностранной валютой</li> <li>Прибыль в ассоциированном предприятии</li> <li>Прочие доходы</li> Ниже представлен рейтинг 25-ти коммерческих банков по величине комиссионных доходов за 2016г.

Согласно рейтингу, мы видим одного ключевого лидера в лице РСК Банка и 5-ть равновеликих банков по комиссионным доходам.

Чтобы оценить характер конкуренции на данном рынке применим Индекс максимальной доли. Одним из инструментов анализа конкуренции является Индекс максимальной доли. Основным преимуществом данного индекса является то, что он дает возможность оценить не только уровень концентрации на рынке, но и определить степень и вид конкуренции на нем, дает ясную интерпретацию своих значений.

На основе проведенных расчетов мы получили Индекс максимальной доли в размере 0,60. По шкале интерпретации данного индекса величина "0,60" является признаком олигопольного рынка.

Справка:

Шкала интерпретации Индекса максимальной доли

<ul> <li>1 до 0.75 - монополия</li> <li>от 0.75 до 0.5 - олигополия</li> <li>от 0.5 до 0.25 - монопольная конкуренция</li> <li>от 0.25 ло 0 - конкурентный</li> </ul> Для такого типа рынка характерны следующие черты:

<li>На рынке доминирует небольшое количество фирм.</li> <li>Олигопольные фирмы обладают крупными рыночными долями и потому имеют значительную монопольную власть над ценой.</li> <li>Кривая спроса каждой такой фирмы имеет "падающий" характер.</li> <li>Главная черта олигопольного рынка – в тесной взаимосвязи и взаимозависимости фирм друг от друга. Каждая фирма вынуждена считаться с возможной реакцией своих конкурентов при определении цены и объема выпуска.</li> Существуют значительные барьеры для входа новых фирм в отрасль.

Таким образом, РСК Банк и 5-ть коммерческих банков разделили между собой рынок расчетно-кассовых услуг, создав неконкурентный рынок. Стоит отметить, что РСК Банк является коммерческим банком с государственным участием. Сила руки государства сыграла свою роль в завоевании рынка рассчетно-кассовых услуг. Одним из проявлений негативного фактора "государственной руки" является то, что платежи за добровольный патент индивидуальные предприниматели обязаны оплачивать исключительно через РСК Банк, что создает неудобство для субъектов предпринимательства. В результате подобной монополии рынка плательщики добровольного патента несут убытки в размере 3,12 млрд.сом ежегодно.

"БизЭксперт"

Гульнур Чекирова