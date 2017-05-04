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Депутат считает, что неправильно только правительство обвинять в гибели людей при оползнях

Источник:
http://kabar.kg/news/deputat-s...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424214-ru.html

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4 мая 2017, 13:09       Комментарии

Бишкек, 4 мая /Салтанат Абдраева – Кабар/. "Неправильно только правительство обвинять в гибели при оползнях, потому что жители были предупреждены об опасности, но отказались переезжать", - сказала депутат Ирина Карамушкина сегодня на заседании правительства.
"Я думаю не правильно, что здесь мы обвиняем только правительство, в том, что произошло и погибли люди. Правительство говорит, что предупреждали, выплатили ссуду, некоторые жители переехали, а некоторые отказались. Я смотрела интервью женщины, у которой погибли родственники. Она рассказывает, что люди отказались пережать и сказали, что если умрут, то умрут именно на этом месте. Но, переезжать, никуда не станут. Я думаю, вместо того, чтобы сейчас здесь обвинять правительство, депутатам нужно помочь правительству, поехать на место и там включить свое красноречие и убедить людей переехать с опасных мест", - сказала И.Карамушкина.
Также парламентарий поинтересовалась, что случилась с горными массивами, почему такая активность сегодня? В чем причина и есть ли мировая практика, чтобы как-то предупреждать эти оползни.
Заместитель министра чрезвычайных ситуации Калыс Ахматов отметил, что в этом году количество ЧС увеличилась по сравнению с другими годами. Причина – большое количество осадков и землетрясений, которые оказывают воздействие на изменение почвенной коррозий земли.

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