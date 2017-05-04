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Новости Кыргызстана

Депутат предлагает привлечь певцов для высадки деревьев, которые могут предотвратить оползниДепутат предлагает привлечь певцов для высадки деревьев, которые могут предотвратить оползниВ течение 10 дней рассмотрят ответственность чиновников по ЧС в селе АюуВ течение 10 дней рассмотрят ответственность чиновников по ЧС в селе Аюу

В Кыргызстане массовые оползни повторяются каждые 10-11 лет – Институт сейсмологии

Источник:
http://kabar.kg/news/v-kyrgyzs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424213-ru.html

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4 мая 2017, 13:13       Комментарии

Бишкек, 4 мая /Салтанат Абдраева – Кабар/. В Кыргызстане массовые оползни повторяются каждые 10-11 лет. Об этом сегодня на заседании сообщил представитель Института сейсмологии Национальной академии наук.
Депутаты поинтересовались, почему наблюдается такая активность оползней. В чем причина, и какая существует практика в мире по предупреждению ЧС.
Согласно информации, сход массовых оползней были в 1954 году, но тогда таких жертв не было. Такие оползни наблюдаются, каждые 10-11 лет.
Как было отмечено, в развитых странах, где имеется риск массовых оползней, используются специальные методы по ликвидации и предупреждению ЧС.

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