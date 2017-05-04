В Кыргызстане массовые оползни повторяются каждые 10-11 лет – Институт сейсмологии

4 мая 2017, 13:13 Комментарии

Бишкек, 4 мая /Салтанат Абдраева – Кабар/. В Кыргызстане массовые оползни повторяются каждые 10-11 лет. Об этом сегодня на заседании сообщил представитель Института сейсмологии Национальной академии наук.

Депутаты поинтересовались, почему наблюдается такая активность оползней. В чем причина, и какая существует практика в мире по предупреждению ЧС.

Согласно информации, сход массовых оползней были в 1954 году, но тогда таких жертв не было. Такие оползни наблюдаются, каждые 10-11 лет.

Как было отмечено, в развитых странах, где имеется риск массовых оползней, используются специальные методы по ликвидации и предупреждению ЧС.