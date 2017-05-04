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Ничего не изменится с переселением, пока мы не начнем страховать свое жилье, - депутат

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424212-ru.html

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4 мая 2017, 12:53       Комментарии

"Никаких денег в бюджете не хватит, ничего не изменится с переселением, пока мы не начнем заниматься страхованием своего жилья", - сказала депутат Айнуру Алтыбаева (СДПК), комментируя 4 мая на заседании Жогорку Кенеша информацию правительства относительно работы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Она напомнила, что закон о страховании жилья принят, необходимо заняться его исполнением.
Кроме того, парламентарий попросила опубликовать на сайте Министерства чрезвычайных ситуаций информацию об опасных участках и предложила депутатам принять закон, касающийся механизмов возмещения ущерба при ЧС.

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