Сторонники Текебаева собрались на митинг возле Бишкекского горсуда

4 мая 2017, 12:18 Комментарии

БИШКЕК, 4 мая - Sputnik. Возле здания Бишкекского городского суда на митинг вышли около 60 сторонников лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева, сообщил корреспондент Sputnik Кыргызстан с места событий.

© Sputnik / Максат ЭлебесовВозле здания Бишкекского городского суда на митинг вышли около 60 сторонников лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева В горсуде должна была рассматриваться апелляция адвокатов Текебаева на решение продлить его арест до 25 мая. Рассмотрение назначили на 9.00 четверга, однако, по словам депутатов Жогорку Кенеша, присутствующих на митинге, оно перенесено на 16.00.

"Мы пока будем на заседании парламента, где заслушивается отчет правительства, а ближе к четырем часам вернемся сюда. Призываю дождаться нас", - обратился к протестующим депутат от фракции "Ата Мекен" Каныбек Иманалиев.

25 февраля текущего года Генеральная прокуратура возбудила в отношении лидера партии "Ата Мекен" и других лиц уголовное дело по статьям 303 "Коррупция" и 166 "Мошенничество" Уголовного кодекса КР. Расследование поручено Следственному управлению ГКНБ, в рамках этого дела Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов были задержаны. После задержания суд арестовал главного "атамекеновца" на два месяца, затем продлил санкцию до 25 мая.